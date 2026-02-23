Narcotráfico: Lo Último sobre la Muerte de ‘El Mencho’, el Criminal Más Buscado

La Caída de «El Mencho»: Fin de una Era para el Cartel Jalisco Nueva Generación

Tras años de eludir la justicia, el temido narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes fue finalmente detenido y falleció en un operativo militar en Jalisco. Este suceso marca un hito en la lucha contra el narcotráfico en México.

¿Quién Era Nemesio Oseguera Cervantes? Nemesio Oseguera, conocido como «El Mencho», era el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas de México. Durante más de una década, logró evadir múltiples intentos de captura y fue uno de los narcotraficantes más buscados, con una recompensa de 15 millones de dólares por su captura por parte de EE.UU. Operativo Militar Exitosa El pasado domingo, el ejército mexicano ejecutó un exitoso operativo en el municipio de Tapalpa, Jalisco, donde Oseguera fue ubicado. La operación, realizada con el respaldo de fuerzas aéreas y unidades especializadas, resultó en combates intensos y la muerte de varios miembros del CJNG.

Colaboración Internacional y Estrategias Antinarcóticos La Secretaría de Defensa Nacional de México (Sedena) destacó que el operativo fue posible gracias a la cooperación con autoridades de EE.UU., aunque la ejecución fue completamente mexicana. El gobierno estadounidense había proporcionado información valiosa para localizar a Oseguera, en línea con sus esfuerzos para combatir el narcotráfico a nivel internacional. Consecuencias del Operativo La captura y muerte de «El Mencho» desencadenó una ola de violencia en Jalisco, con múltiples bloqueos en carreteras y ataques a negocios. El gobernador, Pablo Lemus, declaró un «código rojo», instando a la población a permanecer en casa mientras el ejército reforzaba la seguridad en la región.