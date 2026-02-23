Propuesta de Legislador: Elegir Directores de Fiscalías Regionales por Voto Popular

Un nuevo proyecto de ley en Córdoba promete transformar el sistema judicial provincial al introducir la figura de fiscales regionales por cada circunscripción. La iniciativa, impulsada por el legislador del Pro, Oscar Agost Carreño, incluye una sorprendente propuesta de elección popular para estos cargos.

Agost Carreño presentó un proyecto en la Unicameral que sugiere incorporar fiscales regionales en las diez circunscripciones judiciales de la Provincia. Una de las claves de esta iniciativa es un mecanismo de elección popular previo a su designación, lo que marcaría un cambio significativo en la forma de nombrar estos funcionarios.

Transformando el Ministerio Público Fiscal

El proyecto contempla modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal para crear una estructura de coordinación territorial. Este enfoque busca descentralizar la toma de decisiones y adaptar la persecución penal a las realidades específicas de cada localidad.

La nueva estructura se situaría entre la Fiscalía General y el resto de los fiscales, lo que ha generado cierta preocupación por una posible dilución del poder del Fiscal General. Sin embargo, Agost Carreño aclaró que su objetivo es diseñar políticas criminales específicas que respondan a los problemas delictivos de cada región. «Las problemáticas varían; no es lo mismo el delito de usurpación en Cruz del Eje que el robo de ganado en el sur provincial», argumentó.

Funciones de los nuevos fiscales regionales

El proyecto establece que los fiscales regionales tendrán la responsabilidad de:

Definir prioridades de persecución penal según las características locales.

Coordinar la actuación de los fiscales dentro de la circunscripción.

Elaborar informes periódicos sobre la situación criminal regional.

Colaborar con autoridades locales y fuerzas de seguridad.

Impulsar mecanismos de atención a las víctimas y fomentar el vínculo con la comunidad.

Propuesta de elección popular

Uno de los aspectos más innovadores de este proyecto es el procedimiento de elección popular para designar a los fiscales regionales. La propuesta incluye una votación directa, secreta y voluntaria, que se realizaría con boleta única y sin la intervención de partidos políticos. Este proceso sería organizado por la justicia electoral provincial.

Los resultados de esta elección no determinarían automáticamente el nombramiento del fiscal, pero serán considerados en el proceso formal de designación, que seguirá el régimen constitucional actual. Los aspirantes deberán reunir un 1% de avales del padrón, además de cumplir con requisitos técnicos y de antecedentes penal. Un fiscal en ejercicio podrá postularse, obteniendo una licencia durante su mandato.

Establecimiento de un Consejo de Coordinación

Además, la propuesta incluye la creación de un Consejo de Coordinación de Política de Persecución Penal, que integrará al Fiscal General, a los fiscales adjuntos y a los fiscales regionales. Este consejo tiene como misión armonizar estrategias y evaluar políticas criminales.

Agost Carreño destaca que esta reforma busca incluir la participación ciudadana sin convertir la elección en un mecanismo partidario, y podría ser vista como un modelo para futuras discusiones sobre la legitimación democrática del sistema judicial provincial.