¿Qué acción argentina lidera en la bolsa superando al dólar y la inflación?

En un contexto de caídas en el mercado argentino, Transener se erige como la única acción que experimenta un incremento notable, captando la atención de inversores que buscan refugio ante la inestabilidad económica.

Durante los primeros 20 días de febrero, Transener (TRAN) ha logrado un alza del 4,2% en pesos, superando tanto la inflación proyectada como el desempeño de otras acciones que conforman el índice Merval, que ha visto una caída promedio del 10% en el mismo periodo.

Un Rendimiento Que Sorprende

Esta empresa energética ha conseguido destacar, ya que, al mismo tiempo, el precio del dólar oficial se ha reducido en aproximadamente un 5% durante este mes. Analistas consideran que esta diferencia en el rendimiento la posiciona como una opción de inversión atractiva en medio de un ambiente desfavorable.

Transener en el Contexto Actual

Las acciones de Transener acumulan un crecimiento del 12% en lo que va de 2026, posicionándose como la más rentable entre las compañías argentinas. Este crecimiento contrasta notablemente con una caída en la cotización de otras empresas que llega hasta el 23%.

Factores Detrás del Aumento

La clave detrás de esta tendencia alcista reside en el anuncio del Gobierno sobre la intención de vender su participación en la empresa. Esto ha sembrado expectativas en el mercado sobre un posible valor mayor tras la privatización. Ruben Pasquali, analista de Fernández Laya, afirma que este proceso podría ampliar la libertad operacional de Transener, mejorando sus ingresos y márgenes.

El Rol de Transener en el Mercado Energético

Transener S.A. es la principal compañía de transporte de energía eléctrica en alta tensión en Argentina, controlando el 85% de la red de transmisión del país. También gestiona más de 6.000 kilómetros de líneas a través de su subsidiaria, Transba S.A. La privatización de la participación estatal se considera crucial para potenciar el desarrollo del sector energético y mejorar la infraestructura en el país.

¿Es Hora de Comprar Acciones de Transener?

Las proyecciones son optimistas; según expertos, las acciones de Transener podrían alcanzar un valor objetivo de $5.700 hacia fin de año, lo que implicaría un aumento aproximado del 42% en pesos. A pesar de su reciente crecimiento, los analistas sugieren que esta acción sigue siendo una buena opción de compra.

Proyecciones y Expectativas

Con un enfoque en un crecimiento sostenido, se espera que la Revisión Tarifaria Integral (RTI) establecida por el ENRE permita a Transener mejorar significativamente su organización financiera y rentabilidad operativa. La gestión adecuada de las tarifas y ajustes será clave para alcanzar un desempeño sólido en el futuro.

Expertos como Ignacio Rosenfeld también sugieren que es prudente considerar inversiones en Transener, dado que su potencial de expansión promete rendimientos positivos significativos en los próximos años.