Una foto histórica: El arresto de Andrew Mountbatten-Windsor expuesta en el Louvre

Un grupo de activistas sorprendió a los visitantes del Museo del Louvre, en París, al exhibir una controvertida imagen del expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, quien fue arrestado recientemente por presunta conducta indebida. La acción busca visibilizar el controvertido legado del hermano del rey Carlos III en el contexto del escándalo Epstein.

La fotografía, capturada por un fotógrafo de Reuters, retrata a Mountbatten-Windsor en el asiento trasero de una camioneta Range Rover, poco después de ser liberado tras 11 horas de detención en una comisaría de Norfolk.

Un acto simbólico de protesta

El grupo conocido como «Everyone Hates Elon» colocó la imagen en un cuadro del museo, donde permaneció expuesta durante al menos 15 minutos antes de ser retirada por el personal de seguridad. Durante este tiempo, varios visitantes lograron registrar la inesperada exposición.

Un mensaje firme contra la impunidad

En sus redes sociales, los activistas explicaron: “Mostramos al expríncipe Andrés cómo lo recordará el mundo al colocar esta icónica foto de su arresto en el Louvre. Esperamos que esto sea solo el comienzo. Justicia para todos los sobrevivientes de Epstein”. Su estrategia busca “enfadar a los multimillonarios con acciones pequeñas pero significativas”.

Impacto en la monarquía británica

Andrés Mountbatten-Windsor fue detenido el mismo día que cumplió 66 años, un hecho sin precedentes que ha conmocionado a la familia real británica. Carlos III, tras despojar a su hermano de sus títulos, expresó su preocupación por los acontecimientos y subrayó que “la ley debe seguir su curso”.

Investigaciones en curso

Las autoridades británicas están analizando acusaciones que sugieren que Jeffrey Epstein llevó a una mujer al Reino Unido para un encuentro con Mountbatten-Windsor. Además, se están realizando registros en dos propiedades vinculadas al expríncipe, en el contexto de una investigación más amplia sobre su conducta.

El arresto de Andrés plantea interrogantes sobre la imagen de la monarquía y el futuro de la misma en medio de este escándalo que apenas comienza a desentrañarse.