El pasado domingo, diversas organizaciones civiles en Budapest llevaron a cabo una emotiva manifestación para conmemorar el cuarto aniversario de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania, exigiendo el fin de la agresión militar.

Una Muestra de Solidaridad

Aproximadamente 200 personas se congregaron en la capital húngara, un lugar donde muchos ucranianos se han sentido acogidos a pesar de la percepción de Hungría como un aliado de Putin. «Donde sea que lleguen, los refugiados ucranianos son recibidos con amor aquí,» compartió una ucraniana que lleva años residiendo en el país.

Acto Conmemorativo en el Ayuntamiento

La celebración se realizó en el parque del Ayuntamiento de Budapest, en colaboración con la embajada de Ucrania. Sándor Fegyir, embajador ucraniano en Hungría, destacó las violaciones masivas del derecho internacional y los crímenes de guerra cometidos por Rusia, así como sus amenazas hacia otros estados europeos y la OTAN.

Refugiados Ucranianos en Hungría

Según cifras de la ACNUR, cerca de 60 mil refugiados ucranianos se encuentran actualmente en Hungría. En este contexto, el alcalde Gergely Karácsony enfatizó la importancia de apoyar a los «amigos ucranianos» que luchan por su libertad y la posibilidad de una paz justa en Europa. «Este es un interés nacional elemental,» afirmó.

Reacciones Políticas

La respuesta del líder de la facción Fidesz en Budapest, Alexandra Szentkirályi, no se hizo esperar. Criticó al alcalde por sus declaraciones, recordando que mientras la situación del conflicto será atendida por el gobierno, él se disculpaba en nombre de los húngaros hacia los ucranianos.

Un Recuerdo Visual del Conflicto

En Madách Square, una exposición al aire libre titulada «Las Heridas Invisibles de la Infancia Ucraniana» rinde homenaje a las víctimas de la guerra, mostrando dibujos de niños que han perdido a sus seres queridos. Este acto artístico busca visibilizar el profundo impacto del conflicto sobre la infancia.