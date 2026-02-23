Trágica caída: ¿Quién era el joven motoquero que perdió la vida en un médano?

La Costa Atlántica vuelve a ser escenario de una tragedia que resalta la peligrosidad de las carreras ilegales. Andrés Alberto Alemán, un joven de 28 años, perdió la vida después de un fatal accidente en Villa Gesell, donde la falta de controles se hace evidente.

Un Desenlace Fatal en los Médanos

Andrés Alemán, oriundo de Ensenada y padre de una niña de seis años, falleció el pasado sábado tras caer de su moto en una zona de médanos. Su caída ocurrió en un área donde transcurre la popular carrera Enduro del Verano, que tuvo lugar del 19 al 22 de febrero.

Detalles del Accidente

Según la policía, el joven no llevaba casco ni protección al momento del accidente. Circulaba en una Honda XR300 Tornado cuando perdió el control debido a un «médano cortado», un terreno que presenta un cambio abrupto de nivel.

Bomberos cercanos le brindaron asistencia inmediata antes de ser trasladado al hospital municipal. A pesar de los esfuerzos médicos, sus heridas fueron demasiado graves y le costaron la vida.

Antecedentes del Joven

Alemán tenía antecedentes penales y estaba vinculado a una investigación por narcomenudeo en La Plata. Incluso se le relacionó con un ataque en Ensenada, donde un hombre fue baleado.

Reacciones de la Comunidad

Tras conocerse su muerte, amigos de Alemán homenajearon su memoria en redes sociales con mensajes conmovedores. Su familia inició una colecta para cubrir los gastos del velorio, reflejando el impacto que su pérdida ha generado en su comunidad.

La Carrera Enduro y Sus Condiciones

El evento Enduro del Verano atrae a alrededor de 100,000 entusiastas de motos y cuatriciclos. A pesar de un importante operativo de seguridad durante el evento, la situación en los médanos se volvió caótica. Testigos informan de la falta de controles y la irresponsabilidad entre los conductores, lo que agrava la situación.

La Voz de los Vecinos

Los residentes de Villa Gesell han expresado su preocupación por estas carreras ilegales, señalando el riesgo que implica para todos. Algunos cuestionan la falta de acción de las autoridades y sugieren que el fenómeno se ha convertido en un negocio turístico peligroso.

Otros Incidentes Graves

La muerte de Alemán se suma a una serie de accidentes recientes en la región. Micaela Carnevale, una joven de 25 años, sufrió gravísimas lesiones tras volcar un UTV y se encuentra en recuperación en Mar del Plata. Otro caso impactante es el de Bastián Jerez, un niño de ocho años que sigue en coma por un accidente similar.