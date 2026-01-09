La UE aprueba el acuerdo con Mercosur tras 25 años de negociaciones

La Unión Europea ha dado el visto bueno para el acuerdo con el Mercosur, un logro que podría transformar el comercio global. La firma está programada para este lunes en Asunción, aunque queda un desafío importante por delante en el Parlamento Europeo.

Avance Significativo en Bruselas

Este viernes, la Unión Europea aprobó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur, marcando un hito después de más de 25 años de negociaciones. La decisión fue respaldada por la mayoría de los 27 Estados miembros, acercando al pacto a consolidarse como la mayor zona de libre comercio a nivel mundial.

Resistencia y Aceptación

A pesar del consenso, la aprobación se produjo en medio de la oposición de países como Francia. La agencia AFP reportó que, a pesar de las críticas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, está lista para firmar el acuerdo en Asunción, junto a los cuatro países sudamericanos involucrados: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Impacto y Objetivos del Acuerdo

Desde la Unión Europea, se sostiene que este pacto busca no solo abrir nuevas oportunidades de mercado, sino también mitigar el impacto provocado por los aranceles impuestos por Estados Unidos y disminuir la dependencia comercial de China. Alemania y España han jugado un papel clave para desbloquear este acuerdo.

El Camino Aún No Finalizado

No obstante, el proceso está lejos de estar cerrado. El acuerdo debe pasar por la aprobación del Parlamento Europeo, donde unos 150 eurodiputados, de un total de 720, ya han indicado que consideran recurrir a la justicia para bloquear su implementación.

Descontento en Francia y Protestas Rurales

Francia ha reafirmado su oposición al trato. El presidente Emmanuel Macron advirtió en redes sociales que «la firma del acuerdo no significa el final del proceso». Esta decisión coincide con fuertes protestas de agricultores franceses, quienes están manifestando su rechazo al ingreso de productos sudamericanos a precios más competitivos.

Cláusulas de Protección para el Mercado Europeo

Para lograr el consenso, la Unión Europea introdujo concesiones para el sector agrícola, incluyendo «cláusulas espejo», las cuales aseguran que los productos importados desde Brasil y Argentina cumplan con las normativas sanitarias y ambientales europeas.

Además, se han implementado mecanismos de salvaguarda para frenar importaciones si los precios internos caen, junto con límites en los cupos sin arancel. A pesar de estas medidas, el debate sobre el acuerdo continúa, con el próximo desafío a la vista en las semanas venideras.