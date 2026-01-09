Máximo Kirchner convoca al PJ bonaerense: ¿elecciones internas o lista de unidad?

El Partido Justicialista de Buenos Aires, bajo el liderazgo de Máximo Kirchner, se prepara para un encuentro decisivo que podría definir su rumbo electoral. Este viernes, la atención se centrará en la organización de las próximas elecciones internas, previstas para el 15 de marzo.

En esta reunión, la discusión principal girará en torno a si se optará por una lista de unidad o se convocarán internas, un aspecto crucial que determinará quién asumirá la presidencia del PJ bonaerense y, por ende, influirá en el futuro del peronismo en la provincia.

Lucha por el Liderazgo: Kicillof vs. La Cámpora

El gobernador Axel Kicillof busca asegurar el liderazgo del partido a manos de alguien de su confianza, quien pueda alinearse con su gestión y sus aspiraciones presidenciales hacia 2027. Entre los potenciales candidatos se mencionan a su vicegobernadora Verónica Magario, el intendente de La Plata Julio Alak y el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis.

La Cámpora en la Arena Política

A su vez, La Cámpora pretende conservar el control del partido, respaldando a intendentes como Federico Otermín de Lomas de Zamora, Mariel Fernández de Moreno y Leonardo Nardini de Malvinas Argentinas. Esta lucha de poder es un componente fundamental en la estrategia del PJ en un año electoral cargado de desafíos.

Verónica Magario, Leonardo Nardini, Federico Otermín y Julio Alak: nombres relevantes en la contienda por la presidencia del PJ.

Nuevas Normativas y Proceso Electoral

El 26 de diciembre, se estableció el reglamento electoral para las internas, donde se asegura la paridad de género y la necesidad de obtener avales de afiliados. Se requiere que estos avales provengan de al menos cinco secciones distintas y que cubran el 50% de los distritos en cada sección.

La Junta electoral, bajo la presidencia de Nardini, está compuesta por trece consejeros: ocho del kirchnerismo y cinco del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Kicillof, lo que implica la necesidad de negociar acuerdo y paridad entre los sectores.

Los Plazos Clave y Estrategias en Marcha

El pasado 19 de diciembre se acordó mantener la conformación de la Junta Electoral y definir decisiones por mayoría especial, que equivale a dos tercios de los votos, para evitar conflictos en este proceso altamente competitivo.

El MDF ha comenzado a recolectar avales intensamente en lugares estratégicos como La Plata y el conurbano, con intendentes y funcionarios comunicándose con afiliados para sumar apoyos. La fecha límite para la entrega de avales es el 3 de febrero, mientras que la inscripción de candidatos cierra el 8 de febrero.

Desafíos Políticos en el Horizonte

Esta lucha por la dirección del PJ bonaerense también intersecta con otras decisiones provinciales, como la elección del vicepresidente primero del Senado y la presidencia del bloque peronista, lo que añade una capa de complejidad a la dinámica política de la provincia.

A pesar del receso veraniego, el peronismo se mantiene activo en su actividad militante y en la organización territorial. Las próximas semanas serán cruciales para el futuro del oficialismo provincial, mientras se acerca la crucial fecha para la definición del nuevo liderazgo del partido.