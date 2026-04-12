La Vulnerable Casa de Ángel: Un Techo de Chapa y Recuerdos

La historia de Ángel, un niño de cuatro años que vivía en condiciones precarias en Comodoro Rivadavia, revela un panorama desgarrador que invita a la reflexión sobre la vulnerabilidad infantil y la desatención familiar.

Un Entorno Hostil y Abandonado

Al acceso a la vivienda donde residía Ángel se llega con dificultad, navegando por calles de tierra en un sector olvidado de Quintas, a seis kilómetros del centro de la ciudad. La zona ofrece un panorama de casas de chapa, desechos esparcidos y una sensación de abandono palpable.

La Vida de Ángel y su Familia

En este lugar se encontraba la casa donde Ángel vivía junto a su madre, Mariela Altamirano, su padrastro y la pequeña hermanita de la pareja. Eusebio, el propietario del alquiler, compartió su tristeza al recordar cuando le dio refugio a Mariela, quien, embarazada, buscaba un lugar para vivir.

Condiciones de Vida Críticas

La vivienda, un improvisado espacio de solo unos pocos metros cuadrados, era habitada por cuatro personas sin privacidad. Mientras Eusebio comenta que la pareja había hecho algunas mejoras menores, también se hace eco del contraste entre la realidad de su hogar y lo que un equipo interdisciplinario comunicó a las autoridades, señalando que Ángel disfrutaba de una vida digna y privada.

La Realidad Oculta

Un video que se viralizó mostró al padre biológico de Ángel, Luis López, exclamando su indignación al ver el estado del hogar que no coincidía con lo que se había informado sobre la supuesta calidad de vida del niño. La imagen de un techo con goteras y el espacio desordenado contrastan dramáticamente con la descripción que dio la psicóloga que evaluó la situación familiar.

Testimonios de los Vecinos

Los vecinos han confirmado que escuchaban frecuentes discusiones en la casa, pero se sintieron impotentes para intervenir. Uno de ellos, que optó por permanecer en el anonimato, recordó haber visto a Ángel feliz, jugando con su madre, antes de que ocurriera la tragedia que lo llevó a la sala de urgencias el domingo de Pascuas.

Reflexiones sobre el Abandono

Eusebio y otros vecinos expresaron su desconcierto y tristeza por el suceso. Muchos coinciden en que jamás habían presenciado un incidente tan grave en su comunidad, lo que ha generado un clima de frustración y enojo sobre cómo se manejan las situaciones de vulnerabilidad social en la zona.

El Futuro de una Comunidad Fragil

Este caso pone de manifiesto la necesidad urgente de atender y proteger a los más vulnerables. La vida de Ángel es un recordatorio de la importancia de la intervención oportuna en situaciones de riesgo, así como de la necesidad de un verdadero compromiso social para asegurar el bienestar de los niños en condiciones similares.