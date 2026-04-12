Descuentos y reintegros en supermercados: MODO abril 2026

La billetera virtual MODO revoluciona las compras en supermercados con promociones imperdibles y reintegros que no te querrás perder. Conocé todos los detalles de esta iniciativa que alivia tu bolsillo.

Desde este viernes 10 de abril, MODO presenta una excepcional selección de promociones y reintegros en las principales cadenas de supermercados del país. Esta estrategia busca fidelizar a los usuarios y ofrecer descuentos directos en sus compras del día a día.

Funcionalidad Simple y Efectiva

El sistema permite a los consumidores pagar mediante un código QR a través de la app, vinculado a las tarjetas de crédito o débito de los bancos que participan en su ecosistema digital.

Beneficios en Disco y Vea

En cadenas como Disco y Vea, los usuarios pueden disfrutar de un 20% de reintegro en todas sus compras. Este beneficio se aplica automáticamente sobre el total del ticket, con topes de devolución que se acreditan de manera directa en la cuenta bancaria vinculada a la app.

Descuentos en La Anónima, Toledo y Josimar

La cadena La Anónima ofrece también un 20% de descuento para los usuarios que utilicen MODO, y está disponible principalmente en sus sucursales del interior de Argentina. Los reintegros se gestionan automáticamente, facilitando la experiencia de compra.

Por otro lado, Supermercados Toledo brinda un reintegro del 15%, mientras que Supermercados Josimar también se suma con un 20% de reintegro, cubriendo tanto grandes cadenas como comercios regionales en el Gran Buenos Aires.

Ofertas en Supermercados DIA

Otro participante destacado es la cadena DIA, que ofrece un 20% de descuento a través del programa «Superdía». Este beneficio combina precios competitivos con la funcionalidad de la billetera digital MODO.

Requisitos para Aprovechar los Descuentos

Para que el reintegro se haga efectivo, es esencial que los usuarios vinculen correctamente sus cuentas bancarias en la aplicación y realicen sus pagos escaneando el código QR correspondiente. Tené en cuenta que los topes de reintegro pueden variar según la entidad bancaria que emita la tarjeta utilizada.

Los beneficios son aplicables a pagos con tarjetas de crédito, débito y prepagas de bancos participantes. MODO se encarga de simplificar el proceso, permitiendo que los reintegros aparezcan en tus movimientos de cuenta pocos días después de la compra.