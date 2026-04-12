Mike Portnoy: Orgulloso padre y compositor que inspira a sus fans a dejar el alcohol

El próximo 24 de abril, los fanáticos del metal progresivo se preparan para una noche inolvidable, ya que Dream Theater regresa al Movistar Arena para presentar su nuevo disco, Parasomnia. Con la energía que solo ellos pueden ofrecer, prometen un espectáculo completo y cautivador.

El Viaje Musical de Dream Theater

Mike Portnoy, el icónico baterista de la banda, comparte su visión sobre el impacto de la ciudad de Nueva York en el sonido elegante y complejo de Dream Theater. «A lo largo de nuestra carrera, Nueva York nos ha inspirado profundamente. La ciudad ha sido el telón de fondo de muchas de nuestras grabaciones», menciona Portnoy, recordando cómo las experiencias urbanas han moldeado su música.

Un Proceso Creativo Único

La manera en que Dream Theater compone su música es tan intrigante como su sonido. «Nunca hemos entrado al estudio con canciones totalmente terminadas. Siempre comenzamos con ideas frescas y las desarrollamos como grupo», revela Portnoy. Este enfoque colaborativo resulta en una fusión de talentos que da vida a su sonido progresivo y dinámico.

Reencuentros Memorables

Desde su regreso a la banda en 2023, Portnoy ha descrito la gira por el 40 aniversario de Dream Theater como «la más exitosa de la historia del grupo». Su regreso fue recibido con entusiasmo abrumador, y los fanáticos pudieron sentir la conexión emocional en cada show. «La energía y el apoyo de nuestros seguidores han superado todas nuestras expectativas», afirma.

El Legado Familiar de la Música

Portnoy no solo se siente parte de una banda, sino que la ve como una familia. Su pasión por la música también ha influido en sus hijos, quienes han heredado su talento. «Estoy increíblemente orgulloso de ellos. Mi hijo Max John es un músico excepcional y mi hija Melody destaca como cantante y actriz», comparte el baterista.

La Música como Herramienta de Cambio

A lo largo de su carrera, Mike ha sido testigo del poderoso impacto que la música puede tener en la vida de las personas. «He conocido a muchos fans que han encontrado consuelo en mis letras, especialmente aquellas sobre la superación personal», expresa emocionado. La música no solo les brinda una escape, sino que también se convierte en una parte fundamental de su proceso de sanación.

Expectativas para el Concierto

Con un repertorio que incluirá *Parasomnia* en su totalidad, la actuación de Dream Theater en el Movistar Arena promete ser una experiencia sonora inigualable. La destreza musical de la banda y su conexión con el público crean un ambiente que difícilmente se olvida.