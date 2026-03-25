largas filas en aeropuertos de EE. UU. por escasez de personal de TSA durante el cierre parcial del DHS | Administración Trump

El escándalo continúa mientras la Casa Blanca reitera que Donald Trump "no hizo nada malo" en medio de las acusaciones sobre la exposición de un mapa clasificado durante un vuelo al club de golf en Nueva Jersey.

La controversia aumentó luego de que se revelara que Trump había mantenido un documento de su primer mandato, tan sensible que solo seis personas tendrían acceso a él. La situación se agudiza con la investigación en curso sobre la retención de documentos clasificados en Mar-a-Lago, Florida, como se detalla en una carta del representante demócrata Jamie Raskin.

Detalles de la Investigación de Trump

Según la carta de Raskin, que preside el Comité Judicial de la Cámara, se ha acumulado evidencia que apunta hacia una posible acusación penal contra Trump, como se menciona en un memorándum del Departamento de Justicia. Este documento, fechado en enero de 2023, revela los esfuerzos de los fiscales para avanzar en el caso.

La Respuesta de la Casa Blanca

La vocera Abigail Jackson descalificó a Raskin, señalando que su credibilidad era nula y afirmando que el expresidente no cometió ningún delito. «Trump salió airoso de la campaña legal sin precedentes del DOJ de Biden, lo que lo llevó a obtener casi 80 millones de votos en una victoria abrumadora», declaró Jackson.

Incidencias de Revelación

La carta también menciona un aspecto impactante: esta no es la primera vez que Trump es acusado de exhibir un mapa clasificado; se ha registrado un incidente similar en su club de Bedminster, Nueva Jersey.

Contexto Político Actual

En otros frentes políticos, los demócratas han logrado un avance significativo al recuperar un escaño en la Cámara del Estado de Florida, mientras que la administración enfrenta críticas sobre la gestión del Departamento de Seguridad Nacional en medio de una parálisis gubernamental que ha afectado gravemente a los aeropuertos.

Las tensiones siguen en aumento con los conflictos en el Medio Oriente y la reciente declaración de Trump sobre el voto por correo, que integra un conjunto de declaraciones polémicas en su camino al 2026.