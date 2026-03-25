Desaparecido en la ESMA: un relato reconstruido desde la memoria

Un relato inédito de Rodolfo Walsh ha sido rescatado y transformado en un libro artístico, reviviendo la esencia de su obra y la memoria de un tiempo oscuro en Argentina.

Un relato perdido que desafía el tiempo

El 25 de marzo de 1977, poco después del asesinato de Rodolfo Walsh en San Cristóbal, el grupo que lo emboscó no solo acabó con su vida, sino que también despojó a la historia de uno de sus más valiosos testimonios. Pero un fragmento de su obra ha logrado sobrevivir: “Juan se iba por el río”.

Trama del último cuento: un hombre y su decisión

El cuento narra la travesía de un hombre que intenta cruzar el Río de la Plata a caballo, enfrentando el dilema de avanzar o retroceder cuando el caudal comienza a crecer. Aunque el relato nunca fue completado por Walsh, sus ecos resuenan a través de la memoria de quienes lo leyeron.

El poder de la memoria

Martín Gras, sobreviviente de la ESMA, y Lilia Ferreyra, compañera de Walsh, son quienes han mantenido viva la esencia de este cuento. Juntos, han recordado los detalles que fueron cruciales para su reconstrucción, transformando recuerdos en palabras nuevamente.

Escenarios que evocan el peligro

En su travesía, el jinete se enfrenta a un paisaje que cambia constantemente: un cauce seco que se convierte en una vorágine, donde la amenaza del río es tangible y mortal. Con cada paso, la sensación de peligro se intensifica.

Conexiones entre relatos

“Juan se iba por el río” fue escrito en paralelo a la impactante Carta a la Junta Militar. Ambas obras albergan una estructura de decisión que es tan peligrosa como reveladora. Walsh utiliza el cruce del río como una metáfora de la lucha entre la vida y la muerte, la esperanza y la desesperación.

Un libro que revive la memoria

Recientemente, un grupo de editores destacados en la Diplomatura en Artes del Libro de la Universidad Nacional de las Artes ha convertido este relato en una obra editorial sin precedentes. Presentado en el Centro Cultural Alberdi en Neuquén el 15 de marzo, este libro refleja no solo el texto, sino la historia y el dolor detrás de él.

La esencia de la obra en cada página

Germán Galván, Luciano Andújar, Nazarena Camarda Ulloa y Marcela Wolberg han plasmado en el libro las memorias de Gras y Ferreyra, creando un objeto artístico que representa la angustia de la ausencia, con ilustraciones que evocan el ambiente y la tensión del relato. Cada elemento gráfico se convierte en parte del relato, simbolizando heridas y cicatrices del pasado.

La voz de Walsh resuena hoy

Marcela Wolberg, colaboradora del proyecto, comentó sobre la importancia de traer a la luz esta obra, especialmente en el contexto del 50° aniversario del golpe militar. Reivindicar la voz de Walsh y de quienes desaparecieron es un acto de justicia y un compromiso con la memoria colectiva.

Hoy, la historia de “Juan se iba por el río” no solo persiste, sino que se renueva, permitiendo que las palabras de Rodolfo Walsh sigan resonando en nuestra sociedad.