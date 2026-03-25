Sticco: ‘El Gobierno actualiza el precio de las naftas por impuestos pendientes’

La reciente subida en los precios de los combustibles generó un fuerte debate. El economista Daniel Sticco analizó en Canal E los motivos detrás de este fenómeno y sus posibles repercusiones en la economía nacional.

El análisis de Sticco resalta que el ajuste en los precios de los combustibles responde a factores impositivos y a un contexto internacional complicado. “El Gobierno comenzó este año a regular los precios debido a que el componente impositivo había quedado rezagado”, explicó el economista.

Una Estrategia Contra la Inflación

Sticco destacó que el Ejecutivo había postergado la normalización de la carga impositiva sobre los combustibles como parte de su estrategia antiinflacionaria. Esta decisión fue pensada para mitigar el impacto en la inflación, pero ahora surgen interrogantes sobre el timing adecuado de estos ajustes.

“Los empresarios de las PyMEs se cuestionan por qué se ajustaron los precios en un momento tan delicado, como el actual contexto de guerra, cuando podría haberse postergado la carga impositiva para suavizar el efecto en los precios”, puntualizó.

Consecuencias del Aumento de la Nafta

El economista advirtió que la subida del combustible tiene efectos dominó en la economía cotidiana. “La incertidumbre internacional impacta directamente en los precios internos. Sabemos que cuando aumentan los combustibles, también suben los costos de transporte, lo que a su vez afecta los precios de los alimentos frescos, que son los que más frecuentemente se distribuyen”, comentó.

En un análisis más amplio, Sticco señaló que, a pesar de la heterogeneidad en los resultados económicos, hay sectores que están prosperando, como el energético y la producción destinada a la exportación. “Las mejoras son visibles, pero varían entre distintos segmentos de la economía”, puntualizó.

Entre los sectores beneficiados, destacó la importancia de Vaca Muerta y las economías regionales, además de la reducción de retenciones para impulsar la economía más pequeña y local.