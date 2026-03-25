Milei: Jefe de la SIDE se reúne con la CIA y recibe premio de EE.UU. en medio de tensiones internas

Un reciente gesto de la CIA agrega un nuevo capítulo a las tensiones internas en la Secretaria de Inteligencia del gobierno de Javier Milei. La recepción del titular de la SIDE, Cristian Auguadra, en el corazón de la agencia estadounidense parece marcar un punto crucial en la dinámica de poder.

El 24 de marzo, Auguadra tuvo una reunión privada con el Secretario de Inteligencia de la CIA, John Ratcliffe, en la emblemática sede de Langley. Durante este encuentro, se anunció un reconocimiento institucional al personal de la SIDE, a implementarse en abril.

Detalles del Reconocimiento

Este reconocimiento se basa en los exitosos resultados de operaciones conjuntas, el proceso de profesionalización en marcha, y la creación del Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), que ha sido valorado como una iniciativa única en la región, según comunicó la SIDE a través de un comunicado oficial. El presidente Milei también compartió esta información en sus redes sociales.

Conflictos Internos y Reacciones

Auguadra, en medio de la lucha interna del oficialismo, se encuentra en oposición a Santiago Caputo, quien mantiene su poder en la SIDE a pesar de los recientes despidos. La dinámica política se complica aún más con la pérdida de la secretaría de Justicia por parte de Caputo, lo que ha llevado a Karina Milei a avanzar sobre áreas estratégicas como Inteligencia y ARCA.

Posibles Cambios en la Estructura de Poder

Los recientes movimientos políticos han puesto en pausa los planes de reestructuración del karinismo. La continuidad de Auguadra al frente de la SIDE es incierta, especialmente con nombres como Alejandro Cecati y Eduardo «Lule» Menem sonando como posibles sucesores. Sin embargo, cambiar al titular de Inteligencia después del reconocimiento de la CIA podría no ser bien visto.

El Centro Nacional Antiterrorismo: Un Pilar Estratégico

El CNA será premiado por su creación, destacando su rol en la coordinación del combate contra el terrorismo. Este no es un cuerpo operativo sino un espacio para articular estrategias y recopilar información de diversas agencias para mejorar la respuesta del Estado ante amenazas.

Funciones y Objetivos del CNA

El CNA reúne datos de distintos organismos para elaborar diagnósticos sobre la actividad terrorista y define protocolos que guían las políticas públicas en la materia. Su objetivo principal es fortalecer la capacidad estatal de prevención y respuesta ante amenazas terroristas, trabajando en conjunto con entidades públicas y privadas.