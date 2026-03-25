Banco Macro celebra 20 años en Wall Street con un emocionante campanazo en Nueva York

El banco argentino conmemora dos décadas de presencia en el NYSE con un simbólico campanazo que resalta su evolución y crecimiento en el mercado internacional.

En una ceremonia cargada de significado, Banco Macro celebró su 20 aniversario en Wall Street con un emotivo campanazo que marcó su trayectoria en el NYSE. Este hito subraya la importancia de la entidad como pionera en el mercado internacional argentino.

Un Hito Histórico para la Banca Argentina

El evento reunió a importantes figuras del banco, incluido su presidente Jorge Brito, quien destacó que cotizar en Estados Unidos fue, sin duda, «el paso más trascendental en la historia de Banco Macro». La presencia en Wall Street, iniciada en 2006, posicionó a la entidad como la primera compañía argentina en listar en el NYSE tras la crisis económica de 2001.

Pioneros en el Mercado Internacional

El debut se realizó a través de la emisión de American Depositary Shares (ADS), generando un creciente interés entre inversores globales y marcando el regreso de los activos argentinos al ámbito financiero internacional. «Operar en EEUU nos transformó en una compañía con estándares globales», resaltó Brito.

Una Historia de Crecimiento y Compromiso

Fundado hace más de 45 años por Jorge Horacio Brito y Ezequiel Carballo, Banco Macro se ha convertido en uno de los principales bancos de capital nacional. Hoy, cuenta con más de 6 millones de clientes y atiende a 224.000 empresas, con un fuerte enfoque en el apoyo a las economías regionales y un compromiso activo en el financiamiento de familias y empresas a nivel nacional.

Un Reconocimiento a la Transparencia

La cotización en el NYSE también implicó la adopción de estándares y controles internacionales que fortalecieron la transparencia y el gobierno corporativo de la entidad. «Nuestra presencia en Wall Street no representa solo un logro financiero, sino un sello de confianza y seguridad que respalda todos nuestros proyectos en Argentina», subrayó Brito.