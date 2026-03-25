Conmebol cambia la fecha del debut de River en Bolivia contra Blooming

A pocos días del debut, River Plate confirma su fixture para la Copa Sudamericana 2026. Conocé todos los detalles de su participación y los rivales que enfrentará en el Grupo H.

El miércoles 8 de abril a las 21:30, River Plate comenzará su camino en la Copa Sudamericana 2026. El primer desafío será contra Blooming en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Cambio en la programación del debut

La Conmebol ha decidido modificar la fecha inicial del torneo. En lugar de jugar el jueves 9, el encuentro se adelantó un día, emocionando a los hinchas que esperaban este momento.

Grupo H: Rivales y desafíos

El equipo dirigido por Eduardo Coudet se medirá en el Grupo H contra Carabobo de Venezuela y Red Bull Bragantino de Brasil. Este calendario internacional obligará a River a gestionar sus desplazamientos junto con los compromisos del fútbol local.

Fechas importantes de River Plate

El primer partido en el Estadio Monumental será el miércoles 15 de abril a las 21:30 contra Carabobo. La etapa de local cerrará con dos encuentros: el 20 de mayo frente a Red Bull Bragantino y el 27 de mayo nuevamente ante Blooming.

Partidos de visitante

El camino fuera de casa comenzará el 30 de abril a las 21:30 en Brasil y culminará el jueves 7 de mayo a las 22:30 en Venezuela contra Carabobo.