Eid en el Exilio: Desplazados Libaneses Luchan en Refugios Saturados de Beirut

El Eid al-Fitr, una festividad normalmente llena de alegría, se ha convertido en un recuerdo distante para las familias desplazadas en Líbano, que enfrentan condiciones críticas en refugios saturados y carecen de lo más básico.

Una Celebración Enmarcada por el Sufrimiento

Más de 134,000 personas se encuentran registradas en 644 refugios en todo Líbano. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que más de un millón de personas han sido desplazadas desde el resurgir del conflicto en la región. En uno de los refugios en Beirut, los residentes intentaron mantener un ambiente festivo ofreciendo dulces y café, a pesar de las dificultades extremas.

Fatima, originaria de Abba en el distrito de Nabatiyeh, expresó que, en medio de la desolación, «un nudo en la garganta» les impide sentir el verdadero significado de Eid. «La separación y las casas destruidas nos llenan de nostalgia por las tradiciones perdidas», comentó a Euronews.

Condiciones Críticas en los Refugios

A pesar de la gratitud por los esfuerzos de ayuda, los desplazados luchan con la falta de necesidades básicas. «Una comida al día no es suficiente», agregó Fatima, quien lamentó la escasez de atención médica, leche para bebés y otros suministros esenciales.

Amani Mohammed Zeidan, desplazada de Srifa, también compartió su dolor, diciendo que su familia se encuentra dispersa y que muchos han perdido seres queridos durante este difícil período. «Todavía hay esperanza de regresar, pero queremos volver con dignidad», afirmó.

El Impacto del Alojamiento Masivo

Las familias comparten espacios reducidos dentro de escuelas que les brindan refugio. En los últimos 17 días, solo han recibido un subsidio alimentario, que consideran insuficiente. Muchas veces, las comidas son inapropiadas y poco apetitosas.

A pesar de las llegadas de algunos colchones, las condiciones de vida son precarias. Además de la falta de alimentos, el estrés psicológico se agrava por la tensión constante, afectando especialmente a niños y ancianos que carecen de atención médica adecuada.

La Esperanza de un Futuro Mejor

Una fuente anónima desplazada de Beit Leif relató que las condiciones actuales son similares a conflictos anteriores, subrayando que la vida se ha vuelto casi inviable en muchas aldeas del Líbano. «Eid está pasando lejos de nuestros hogares», dijo, pero aún sostiene la esperanza de poder «vivir con dignidad y paz en nuestros pueblos tras la guerra».

Ahmed Hussein Dirani, quien dirige uno de los refugios, mencionó que albergan a 416 personas de 114 familias. El principal desafío radica en la «falta severa de agua» y el incremento de precios de alimentos básicos. Además, destacó que la ayuda alimentaria no llega con la regularidad necesaria y que las raciones disponibles se agotan rápidamente, sobre todo con niños presentes.

Dirani también señaló una evidente desigualdad en la distribución de recursos, donde las familias de diferentes tamaños reciben cantidades iguales de agua, lo que complica lograr una distribución justa. Muchos ancianos carecen de cuidados médicos adecuados y enfrentan un agravamiento de sus condiciones de salud.

Con un total de 33,949 familias desplazadas en refugios hasta la fecha, la situación sigue siendo crítica y urgente, y el deseo de regresar a un entorno seguro y digno es cada vez más apremiante.