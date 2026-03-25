Depósito de garrafas sin habilitación: incendio podría haberse originado por pava eléctrica

Una mañana de terror se vivió en Mariano Acosta, partido de Merlo, cuando un depósito de garrafas explotó, dejando a los vecinos en estado de shock por el estruendo y la devastación.

El incidente comenzó cuando un empleado enchufó una pava eléctrica en un ambiente que aparentemente tenía una fuga de gas, lo que desencadenó una serie de explosiones que generaron quemaduras graves en tres trabajadores del lugar.

Intervención de los bomberos y la policía

Los servicios de emergencia se movilizaron rápidamente al depósito ubicado en Constituyentes 1400. Varias dotaciones de bomberos arribaron al lugar y pudieron controlar el fuego, que se había propagado hacia una vivienda vecina. Al encontrarse con los tres empleados, estos ya habían sufrido quemaduras de segundo y tercer grado, y fueron trasladados a un centro de salud. Dos de ellos permanecen en terapia intensiva, mientras que la policía y Bomberos realizaron las pericias para esclarecer el origen del siniestro.

La alarmante realidad: un depósito sin habilitación

En un giro inesperado, se informó que el depósito operaba sin la debida habilitación para su actividad de compra y venta de garrafas. Debido a esto, la Unidad Fiscal de Instrucción N° 2 de Morón inició una investigación para determinar responsabilidades legales, tipificándose el caso como incendio.

La voz del temor: testimonios de los vecinos

Mientras las explosiones resonaban en el aire, Francisco, un comerciante de la zona, relató su experiencia angustiante. “Vuelan garrafas por todos lados. Estoy encerrado en mi local, no me animo a salir”, dijo mientras se escuchaban las detonaciones de fondo. “Las vibraciones son aterradoras”, expresó, indicando que había daños significativos a su propiedad debido a los proyectiles de garrafa.

Heridos en medio del pánico

A medida que el eco de las explosiones se desvanecía, los residentes comenzaron a reportar heridos, incluyendo a un joven de 18 años que había sufrido un impacto en la cabeza por una garrafa. Testigos señalaron que unas explosiones abruptas sacudieron la calma matutina, y uno de los vecinos confirmó que su primo estaba en estado crítico tras recibir el fuerte golpe.

La abuela del joven herido mostró la garrafa dañada que había caído en su patio, mientras el primo describía el momento aterrador: “Cayó una garrafa volando y le estalló en la cabeza. Estamos esperando noticias, dicen que no está bien”.