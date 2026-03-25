El gobernador de Corrientes pide a Nación $36,000 millones y fondos para obras esenciales

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, emprende un viaje a Buenos Aires este viernes con el objetivo de fortalecer la colaboración con el Gobierno Nacional, que le ha otorgado una significativa ayuda financiera.

Valdés, quien ha recibido $14.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en el primer trimestre, busca asegurar más recursos indispensables para mantener la infraestructura y la recaudación provincial. Aún tiene en agenda la obtención de $36.000 millones más que considera crucial para Corrientes.

Prioridades Estratégicas en la Agenda

El mandatario planea reunirse con el ministro de Economía, Luis Caputo, para discutir el financiamiento de proyectos vitales. Entre ellos se destacan:

Ruta Provincial 27

Una conexión esencial que impulsa tanto la producción como el turismo en la región.

Puerto de Ituzaingó

La habilitación de esta infraestructura está programada para mayo y es clave para el comercio local.

Aeropuerto de Paso de los Libres

Una obra necesaria para mejorar la conectividad en el sur de la provincia.

Avances en el Convenio de Jubilaciones

Otro aspecto crítico en la relación entre la Nación y la Provincia es el déficit de la caja de jubilaciones. Valdés informó que el convenio de financiamiento ya está preparado, tras varias revisiones que decidieron otorgarle «concesiones».

“Solo queda un último repaso antes de la firma”, comentó el gobernador, dejando abierta la posibilidad de que se materialice este mismo viernes.

Conflicto Educativo y Compromisos Reafirmados

Antes de su partida, Valdés abordó la controversia con el sector educativo respecto a los descuentos salariales. Afirmó que se trataron de errores en la aplicación de normativas ya existentes.

“No hubo innovación en la normativa, simplemente hubo un malentendido”, aclaró, confirmando el reintegro que los docentes esperan recibir el miércoles 25.