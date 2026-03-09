Las aplicaciones VPN se disparan en Australia tras el bloqueo de sitios porno

Con la implementación de nuevos códigos de seguridad en línea que limitan el acceso a contenido para adultos, los usuarios australianos están volcando su atención a las aplicaciones de redes privadas virtuales (VPN). ¡Descubre cómo esta tendencia está transformando el panorama digital!

La prohibición de acceso a sitios de contenido adulto desde Australia ha elevado de manera drástica la popularidad de las aplicaciones VPN en el país. Esta situación surge en respuesta a los nuevos requisitos de verificación de edad que entraron en vigor el lunes.

El Ascenso Vertiginoso de las Aplicaciones VPN

Aplicaciones como VPN Super Unlimited Proxy han visto un salto impresionante en su popularidad, escalando del puesto 40 al 7 en la lista de aplicaciones gratuitas para iPhone en solo un par de días, según datos recientes. Otros servicios, como Proton VPN y NordVPN, también experimentaron incrementos significativos, saltando del puesto 174 al 19 y del 189 al 13, respectivamente.

El Cambio en el Acceso a Contenido para Adultos

A partir del lunes, varias plataformas, incluyendo aquellos sitios dedicados a contenido adulto, requieren que los usuarios verifiquen su edad antes de acceder. Los portales de Aylo, como RedTube y YouPorn, empezaron a mostrar avisos a los visitantes australianos, informándoles que no están aceptando nuevas inscripciones en su región. Además, Pornhub sólo muestra contenido apto para el trabajo a los usuarios que no han iniciado sesión.

Las Nuevas Normativas y Consecuencias

Las regulaciones, que afectan a varios servicios digitales, exigen un control de edad para acceder a contenido que incluya pornografía o material extremadamente violento. Aquellas plataformas que no se adhieran a estas medidas podrían enfrentar multas de hasta 49,5 millones de dólares por cada infracción.

Regulación en Redes Sociales

Los informes indican que en la red social X, los usuarios australianos deben confirmar su edad cada vez que intentan ver publicaciones que contienen contenido para adultos. El sistema de verificación implementado es similar al de la prohibición de redes sociales para menores de 16 años, combinando diversas señales del comportamiento de la cuenta y herramientas de verificación de edad.

La Perspectiva de los Expertos

Julie Inman Grant, comisionada de eSafety, enfatizó la importancia de implementar procesos de verificación más robustos para las plataformas que albergan contenido adulto. «Un simple botón que dice ‘¿Tienes más de 18?’ ya no es suficiente; es necesario un enfoque más riguroso», argumentó.

Prevención de Contenidos Restringidos

Además, la inteligencia artificial de X prohibió que algunas cuentas generen contenido restringido hasta que pasen la verificación de edad. John Pane, presidente de Electronic Frontiers Australia, admitió que el auge de las VPN era previsible, aseverando que es un fenómeno que se ha repetido en otras partes del mundo tras la implementación de legislaciones similares.

Consejos para el Uso de VPN

Ante este escenario, es crucial que los usuarios evalúen qué datos podrían estar compartiendo al optar por una VPN. Pane advirtió sobre los riesgos asociados con algunos servicios gratuitos, que pueden recopilar información del usuario para monetizarla.

Las aplicaciones que han crecido en popularidad en Australia ofrecen tanto modelos gratuitos como de suscripción, garantizando la privacidad de los datos de sus usuarios.