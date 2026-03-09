Marcha del 8M: Horarios, ruta y reclamos clave hacia el Congreso

Este domingo 8 de marzo, el país se une en la celebración del Día Internacional de la Mujer, con una agenda repleta de actividades que buscan visibilizar las luchas de género. La movilización más esperada tendrá lugar el lunes 9, cuando el movimiento feminista convoca a un Paro Internacional y una marcha emblemática desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo.

Movilización Estratégica: Un Llamado a la Conciencia

La decisión de trasladar la marcha principal al lunes está impulsada por una estrategia clara: exhibir la falta que generan las mujeres en el entorno laboral. Esta acción busca resaltar el impacto del paro en la economía y la sociedad. Bajo la consigna «Unir las luchas contra las reformas esclavistas de Milei, el FMI y sus cómplices», la cita es a las 16:30 frente al Congreso, con una movilización que concluirá en un acto central en la Plaza de Mayo a las 18:30.

Denuncias y Luchas: Por un Futuro Más Justo

La jornada se enfocará en visibilizar problemáticas graves como la persistencia de los femicidios, el rechazo a los discursos de odio y la lucha por la defensa de los derechos adquiridos en años recientes. En 2026, un alarmante total de 43 femicidios ya han sido contabilizados, según el observatorio Ahora que Sí Nos Ven.

Una Realidad Dolorosa: Estadísticas de Femicidios

El mismo informe evidencia que el 19% de las víctimas había denunciado previamente a su agresor, y que en el 12% de los casos, existía una instancia judicial en curso. Solo en enero de este año, se produjeron 26 asesinatos por violencia de género.

En el vínculo con los agresores, el 51% de los femicidios fue cometido por parejas actuales, mientras que el 21% correspondió a exparejas. Tristemente, al menos 23 niños y niñas han quedado sin madre a causa de estos crímenes. Además, se han registrado 72 intentos de femicidio este año, marcando una media escalofriante de uno cada 21 horas.

Cuestionamientos a la Política Estatal en Género

Las movilizaciones se producen en un contexto de creciente descontento hacia la política del gobierno de Javier Milei, que ha recortado programas claves en materia de asistencia a víctimas, como la Línea 144 y el Programa Acompañar, además de eliminar el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.

Demandas Internacionales por Derechos de las Mujeres

Recientemente, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha instado a Argentina a restaurar los fondos destinados a políticas de igualdad de género. Este organismo también exige la implementación de medidas concretas para acelerar la igualdad sustantiva en áreas donde las mujeres aún están en desventaja.

Un Futuro en el que la Igualdad Sea la Norma

El informe del CEDAW muestra inquietud por el desfinanciamiento de programas dirigidos a mujeres y diversidades, solicitando un informe en dos años sobre acciones específicas para garantizar derechos relacionados con la educación sexual integral, la prevención de la violencia de género, y la paridad de género.