Las autoridades revelan: Bar en los Alpes suizos no fue inspeccionado durante cinco años antes del trágico incendio

Título: Tragedia en Crans-Montana: Revelan Fallas en Inspecciones de Seguridad tras Incendio Fatal

Bajada: Las autoridades de la localidad suiza de Crans-Montana admiten no haber realizado inspecciones de seguridad en un bar donde una catástrofe dejó 40 muertos y 116 heridos. Este lamentable hecho ha desatado una ola de preguntas sobre la regulación de seguridad en espacios públicos.

Las autoridades locales de Crans-Montana, en los Alpes suizos, han revelado que durante los últimos cinco años no llevaron a cabo inspecciones periódicas de seguridad en el bar Le Constellation, donde el reciente incendio cobró la vida de 40 personas e hirió a 116 más. El alcalde, Nicolas Féraud, expresó su profundo pesar en una conferencia de prensa, destacando que desde 2020 hasta 2025 no se habían realizado estas comprobaciones. “Lamentamos amargamente esta situación”, afirmó.

Investigaciones en Curso sobre el Origen del Incendio

Los investigadores apuntan a que velas de chispas colocadas sobre botellas de champagne fueron las responsables del siniestro, al acercarse demasiado al techo durante las celebraciones de Año Nuevo. Las autoridades están evaluando si la insonorización del lugar cumplía con las normativas y si el uso de estas velas estaba permitido en el bar.

Expertos y Seguridad Ignorada

Féraud mencionó que en septiembre pasado se solicitó a un experto externo una evaluación de la insonorización del bar, quien concluyó que cumplía con las regulaciones anti-ruido. No obstante, el experto no examinó si los paneles de espuma del bar eran resistentes al fuego, un aspecto crucial que podría haber prevenido la tragedia.

Decisiones Inmediatas tras la Catástrofe

Como medida preventiva, el alcalde anunció la prohibición total de todo tipo de fuegos artificiales en los establecimientos locales, describiendo la decisión como «una obviedad». A pesar de la presión, Féraud ha indicado que no tiene planes de renunciar, señalando que será el sistema judicial quien determinará si la municipalidad enfrentará cargos en el marco de la investigación criminal.

Investigación Criminal sobre los Responsables del Bar

Las autoridades suizas han iniciado una investigación penal contra los gerentes del bar, quienes enfrentan sospechas de homicidio involuntario, daño corporal involuntario y causar un incendio de manera involuntaria. La complejidad de las quemaduras ha dificultado la identificación de algunas de las víctimas, lo que obligó a las familias a proporcionar muestras de ADN para su identificación.

Las labores de los investigadores han culminado con la identificación de las 40 personas fallecidas y la recopilación de información sobre los 116 heridos, lo que añade un nuevo capítulo a esta trágica historia que conmueve a la comunidad suiza y más allá.