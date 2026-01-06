Aumentan los casos de ‘supergripe’ H3N2 en Argentina: nuevo dato de contagio genera preocupación

Preocupación por el Aumento de Casos de Gripe A (H3N2) en Argentina

La expansión de la variante K de la gripe A (H3N2) genera alarma en el país, tras el último reporte del Ministerio de Salud de la Nación que revela un incremento de casos en diversas provincias.

Datos Recientes sobre la Gripe A (H3N2)

En un análisis reciente, se identificaron 18 casos de la variante H3N2 en Argentina, con la cepa K predominando en la mitad de las muestras. Estos casos fueron confirmados por el Instituto Malbrán y se distribuyen en cinco provincias, lo que suma preocupación a la situación de salud pública.

Distribución Geográfica de los Casos

Los estudios genómicos realizados entre el 18 de diciembre y el 4 de enero revelaron que de los 18 casos secuenciados, 9 pertenecen al subclado J.2.4.1 (K), 8 al subclado J.2.3 y uno al subclado J.2.2. Las provincias afectadas incluyen Buenos Aires, Santa Cruz, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Neuquén y Mendoza.

Contagios y Características de los Pacientes

El informe destaca que la cepa K se ha detectado en personas de todas las edades, desde niños hasta adultos mayores. Entre los casos reportados, cinco personas se encontraban internadas y cuatro eran pacientes ambulatorios. Afortunadamente, hasta el momento, no se han registrado muertes vinculadas a esta nueva variante de gripe.

Rutas de Contagio

Al investigar los antecedentes de viaje de los pacientes, se determinó que solo 2 de los 9 casos relacionados con la variante K habían estado en Europa recientemente. Otros tres habían viajado dentro del país, a Córdoba y Tierra del Fuego, mientras que cuatro no reportaron antecedentes de viaje.

Implicaciones para la Salud Pública

A pesar de la baja cantidad de casos, las autoridades sanitarias advierten que esto podría indicar una circulación temprana de la variante en el territorio nacional. La posibilidad de contagios asintomáticos plantea un desafío para el control de la epidemia.

Falta de Vacunación en Pacientes Afectados

Otro hallazgo significativo es que 14 de los 18 casos analizados no contaban con antecedentes de vacunación. En cuanto al género de los infectados, el 61 por ciento son hombres, destacándose un desbalance en los casos presentados.

Impacto Internacional y Alertas Sanitarias

La situación en Argentina se sigue de cerca dada la experiencia de otros países, especialmente en el hemisferio norte, donde las hospitalizaciones por gripe han aumentado drásticamente durante la última semana del año. En Nueva York, se registró un récord de hospitalizaciones, lo que eleva la preocupación en torno a la evolución del virus en el país sudamericano.

Recomendaciones de Prevención

El Ministerio de Salud instó a la población a seguir recomendaciones básicas para prevenir la transmisión del virus, tales como:

Mantener los esquemas de vacunación al día.

Realizar un lavado frecuente de manos.

Cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar.

No compartir objetos personales.

Desinfectar regularmente las superficies y ventilar espacios cerrados.

Las autoridades también instan a las personas que viajan desde áreas con circulación de gripe a seguir medidas sanitarias estrictas y evitar el contacto con otras personas en caso de presentar síntomas respiratorios.