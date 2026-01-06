Precios de la Nafta en Buenos Aires: YPF, Puma, Shell y Axion – 6 de enero de 2026

Descubre los Nuevos Precios de los Combustibles en Argentina: Enero 2023
Los precios de la nafta y el gasoil presentan variaciones a lo largo del país, influenciados por factores económicos globales y locales. Aquí te ofrecemos un desglose actualizado de los costos en las principales estaciones de servicio.
Precios de Combustible en YPF
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los precios de YPF son los siguientes:
Nafta Súper: $1.248 por litro
Infinia (Premium): $1.460 por litro
GNC: $499 por metro cúbico
Infinia Diesel: $1.221 por litro
Diesel 500: $1.403 por litro
Precios de Combustible en Shell
Nafta Súper: $1.732 por litro
V-Power Nafta: $1.999 por litro
GNC: $499 por metro cúbico
Evolux Diesel: $1.669 por litro
V-Power Diesel: $1.723 por litro
Valores del Gasoil y Gasoil Premium en CABA
Los precios actuales de gasoil en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los siguientes:
Precios de Combustible en Axion Energy
Axion Súper: $1.424 por litro
Quantium: $1.796 por litro
GNC: $629 por metro cúbico
Axion Diesel X10: $2.025 por litro
Quantium Diesel X10: $1.747 por litro
Precios de Combustible en Puma
Nafta Súper: $1.597 por litro
Max Premium: $1.897 por litro
GNC: $497 por metro cúbico
Puma Diesel: $1.647 por litro
Ion Puma Diesel: $1.870 por litro
Con este panorama, llenar el tanque del auto puede costarte alrededor de $100.000, lo que representa aproximadamente el 5,15% de un salario mensual promedio.