Precios de la Nafta en Buenos Aires: YPF, Puma, Shell y Axion – 6 de enero de 2026

Descubre los Nuevos Precios de los Combustibles en Argentina: Enero 2023

Los precios de la nafta y el gasoil presentan variaciones a lo largo del país, influenciados por factores económicos globales y locales. Aquí te ofrecemos un desglose actualizado de los costos en las principales estaciones de servicio.

Precios de Combustible en YPF

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los precios de YPF son los siguientes:

Nafta Súper: $1.248 por litro Infinia (Premium): $1.460 por litro GNC: $499 por metro cúbico Infinia Diesel: $1.221 por litro Diesel 500: $1.403 por litro

Precios de Combustible en Shell

Nafta Súper: $1.732 por litro V-Power Nafta: $1.999 por litro GNC: $499 por metro cúbico Evolux Diesel: $1.669 por litro V-Power Diesel: $1.723 por litro

Valores del Gasoil y Gasoil Premium en CABA

Los precios actuales de gasoil en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los siguientes:

Precios de Combustible en Axion Energy

Axion Súper: $1.424 por litro Quantium: $1.796 por litro GNC: $629 por metro cúbico Axion Diesel X10: $2.025 por litro Quantium Diesel X10: $1.747 por litro

Precios de Combustible en Puma

Nafta Súper: $1.597 por litro Max Premium: $1.897 por litro GNC: $497 por metro cúbico Puma Diesel: $1.647 por litro Ion Puma Diesel: $1.870 por litro

Con este panorama, llenar el tanque del auto puede costarte alrededor de $100.000, lo que representa aproximadamente el 5,15% de un salario mensual promedio.