Turismo 2026: Aventura en Rutas hacia lo Desconocido

Las últimas tendencias de Booking.com revelan que los viajeros argentinos están ansiosos por explorar el mundo de una forma más personal y conectada. Conoce lo que está por venir en sus aventuras sobre ruedas.

Tendencias que marcan el rumbo de los viajes

La décima edición de las Predicciones de Viajes de Booking.com pone de manifiesto una nueva forma de viajar. Basándose en las opiniones de más de 29.000 viajeros de 33 países, incluyendo a más de 1.000 argentinos, se identificaron diez tendencias que marcarán el rumbo del turismo en 2026, destacando las aventuras compartidas por carretera.

El cambio en la naturaleza de las vacaciones

Las vacaciones están evolucionando hacia experiencias más individualizadas y auténticas. En este contexto, el tradicional viaje por carretera está tomando un nuevo giro, priorizando la espontaneidad y el descubrimiento. La idea de compartir un trayecto con nuevos compañeros se está haciendo cada vez más popular; de hecho, el 92% de los viajeros argentinos se muestra abierto a compartir el auto durante sus vacaciones.

Los beneficios de viajar en grupo

Los argentinos están eligiendo salir a la ruta porque estos viajes ofrecen una gran flexibilidad y la oportunidad de conocer gente nueva. Un 89% considera que estas experiencias son más emocionantes y el 81% prefiere compartir las responsabilidades del manejo. Además, para quienes no conducen, el uso compartido de vehículos y la posibilidad de acceder a tecnologías avanzadas están convirtiendo rutas antes consideradas inaccesibles en aventuras únicas.

La tecnología, un aliado en la aventura

Los viajeros más jóvenes están liderando esta nueva ola: el 90% de la generación Z está dispuesto a utilizar vehículos autónomos o inteligencia artificial para definir sus rutas, en contraste con solo el 56% de los boomers. A nivel global, el 75% de los viajeros está interesado en utilizar IA para personalizar sus itinerarios y descubrir rutas menos transitadas, ampliando así la experiencia del viaje.

Conexión y comunidad en la ruta

Esta combinación de tecnología y conexión social está transformando lo que significa viajar. Las futuras aventuras por carretera están destinadas a ser una mezcla de exploración, comunidad y experiencia personal, donde cada viaje se convierte en una oportunidad para crear memorias inolvidables.