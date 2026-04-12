Las críticas a Manuel Adorni cruzan el Atlántico: lo comparan con un ministro preso de Pedro Sánchez

La sombra de la corrupción parece extenderse sobre el jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni. A medida que se revelan detalles de su presunto enriquecimiento ilícito, los medios internacionales comienzan a compararlo con figuras emblemáticas de la corrupción en otros países.

La atención mediática se centra en el caso de Manuel Adorni, quien se encuentra bajo la lupa de la Justicia por acusaciones de enriquecimiento ilegal. En España, el diario El Español lo compara con José Luis Ábalos, el exministro español que se enfrenta a un juicio por graves delitos relacionados con corrupción.

Adorni: Nuevas acusaciones sobre su patrimonio

“Milei ya tiene su ‘Ábalos’: Adorni, jefe de gabinete y su mano derecha, es imputado por enriquecimiento ilegal”, titula un artículo del citado medio. La comparación surge en el contexto de una serie de adquisiciones de propiedades de lujo y gastos exorbitantes, que han disparado alarmas sobre la fuente de su fortuna.

Recuerdos de otro escándalo en España

La referencia a Ábalos no es casual. El exministro de Transportes en el gobierno de Pedro Sánchez está actualmente encarcelado, acusado de recibir pagos ilícitos en la compra de material sanitario al inicio de la pandemia, además de favorecer a empresas privadas en proyectos de obras públicas.

Las repercusiones en la política española

Ábalos, que se encuentra en prisión preventiva desde noviembre pasado, enfrenta un juicio que podría llevarlo a cumplir 24 años tras las rejas si se le encuentran culpable de organización criminal, malversación y cohecho, entre otros delitos. Su situación ha contribuido a una crisis significativa en el gobierno de Sánchez, quien ha lidiado con la presión pública y política desde la explosión de este escándalo.

Impacto en el gobierno argentino

Regresando a Argentina, la situación de Adorni no es menos complicada. Recientes informes sugieren que su patrimonio se ha multiplicado, lo que ha llamado la atención de los funcionarios, quienes ahora deben enfrentarse a los efectos de estos escándalos sobre la imagen de la administración de Javier Milei.

Un panorama político turbulento

El contexto se vuelve aún más complejo cuando se considera que Milei ha enfrentado múltiples controversias desde su llegada al poder. Para agravar la situación, recientes declaraciones de Adorni sobre el uso de criptomonedas han sido interpretadas como intentos de desviar la atención de las denuncias en su contra.

Así, en un clima de creciente desconfianza y descontento, tanto en Argentina como en España, las comparaciones entre Adorni y figuras como Ábalos trazan un paralelismo inquietante sobre el impacto de la corrupción en la política contemporánea.