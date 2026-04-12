Trump y Rubio ven UFC en Miami mientras fracasan las charlas sobre Irán

En una jugada audaz, Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio se hicieron presentes en un evento de UFC en Miami, ignorando el colapso de las conversaciones de paz con Irán.

Trump y su Familia en el Kaseya Center

Trump llegó al Kaseya Center poco después de las 9 PM, acompañado de su familia y del presidente de UFC, Dana White, un leal apoyo desde su primer mandato. A su lado, se encontraban Rubio, el embajador de EE. UU. en India, Sergio Gor, el rapero Vanilla Ice y el exsubdirector del FBI, Dan Bongino.

Críticas a la Falta de Liderazgo

El comité de Asuntos Exteriores de los Demócratas expresó su indignación en redes, señalando que Rubio y otros altos funcionarios abandonaron las negociaciones con Irán en Pakistán para asistir al evento. “Tens of thousands of Americans are in harm’s way. Gas prices are rising. This is not serious leadership. It’s amateur hour,” denunciaron.

Una Recepción Calurosa a Pese a la Controversia

A pesar de las críticas y su baja en popularidad, Trump fue recibido con entusiasmo por el público, mientras la música de Kid Rock resonaba en el fondo. El expresidente saludó a los asistentes, posó para fotógrafos y conversó brevemente con el equipo de transmisión de UFC, que incluía al reconocido podcaster Joe Rogan.

Acciones en el Ring y en la Política

A medida que disfrutaba de las peleas, el vicepresidente JD Vance informaba sobre el fracaso de las negociaciones con Irán. Trump, inmerso en el espectáculo, parecía distante de los conflictos internacionales, interactuando ocasionalmente con Rubio, quien le mostró algo en su teléfono.

Tras la victoria de Paulo Costa sobre Azamat Murzakanov, el luchador se acercó para saludar a Trump, quien no escatimó en halagos: “Eres un chico hermoso… Podrías ser modelo”, dijo Trump, resaltando el carisma del peleador.

Trump: El Abanderado del UFC

La relación entre Trump y UFC ha sido beneficiosa para ambos. El expresidente ha consolidado su imagen entre el público joven y masculino aficionado a las artes marciales. De hecho, se planea un evento de UFC en la Casa Blanca este verano para conmemorar el 250 aniversario de EE. UU., programado para el 14 de junio, coincidiendo con su 80º cumpleaños.

Después del evento del sábado, Dana White reveló que una pelea de Hokit se añadirá a la cartelera de junio, gracias a la intervención de Trump: “El presidente Trump construyó la mitad de esa pelea, Rogan construyó la otra mitad”, detalló White en un video.

Desafíos en las Negociaciones

Vance, hablando con los medios, destacó que había tenido múltiples conversaciones con Trump durante las negociaciones sobre Irán. Un punto crítico en la mesa fue la negativa de Irán a renunciar a sus ambiciones nucleares. “Necesitamos un compromiso afirmativo de que [Irán] no buscará un arma nuclear”, declaró Vance, enfatizando el objetivo principal de Trump en las conversaciones.