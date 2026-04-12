Robo en Pico Truncado: Allanamiento, camioneta secuestrada y un detenido.

Un intenso operativo policial en Pico Truncado dejó como resultado la detención de un hombre que intentó obstaculizar el trabajo de las autoridades. La intervención se llevó a cabo bajo órdenes judiciales y culminó con la recuperación de un vehículo robado.

El operativo que tuvo lugar en Pico Truncado fue ejecutado por personal de la Comisaría Primera, siguiendo un mandato del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1. Las acciones estaban enfocadas en un caso de robo que requería la ejecución de un allanamiento, así como la requisición de un vehículo.

Detención y Traslado a Hospital

Durante la acción, los efectivos policiales lograron secuestrar una camioneta estacionada en la vía pública. Sin embargo, la situación se tornó compleja cuando un individuo intentó interferir en el operativo. Los policías usaron la fuerza mínima necesaria para controlar al hombre, quien fue posteriormente trasladado a un hospital local para evaluación médica antes de ser detenido por las autoridades.

Proceso Judicial y Devolución del Vehículo

El equipo de Criminalística participó activamente en la investigación, llevando a cabo inspecciones y pericias sobre el vehículo secuestrado. A través de los procedimientos judiciales establecidos, la camioneta fue finalmente devuelta a su legítima propietaria, cumpliendo con los requisitos dispuestos por la Justicia.

Este tipo de operativos destacan el compromiso de las fuerzas de seguridad en el combate al delito y la protección de los bienes de los ciudadanos.