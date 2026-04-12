Torres unifica al peronismo cordobés: lista única en 26 departamentos para la reelección de Llaryora

El panorama político en Córdoba se alista para el 3 de mayo, con el peronismo presentando una lista única en los 26 departamentos. Este resultado refleja un trabajo interno significativo liderado por Facundo Torres, quien ha logrado consolidar la unidad del partido en un contexto de desafíos y tensiones.

Un Acierto Estratégico en Tiempos de Cambio

El peronismo cordobés atraviesa una etapa crucial de organización antes de sus elecciones internas, donde se celebrarán comicios el 3 de mayo, de 8 a 18 horas. Esta unidad política previene las tradicionales divisiones internas, permitiendo al partido presentarse de manera más sólida en el camino hacia la reelección del gobernador Martín Llaryora.

Facundo Torres ha pilotado este proceso en medio de cuestiones complejas, como la no reelección y la tensión en las liderazgos locales, marcando un hito significativo para el partido que, en el pasado, enfrentó desafíos similares.

El Papel de Natalia De la Sota en el Proceso

A pesar de las especulaciones sobre su influencia, la diputada Natalia De la Sota se ha integrado al proceso sin causar fricciones. Este hecho destaca el nivel de consenso alcanzado en la estructura del partido, y refuerza la idea de un peronismo cohesionado en la provincia.

Detalles de la Elección y Proclamación

Las fechas clave a seguir son el escrutinio que comienza el 4 de mayo y la proclamación de candidatos electos el 6 del mismo mes. El 8 de mayo, a las 18 horas, se formalizarán las nuevas autoridades, preparando el terreno para la comunicación a los juzgados electorales después del 11 de mayo.

Un Proceso que Refleja Unidad y Estructura

Lograr listas únicas en todos los departamentos es un mensaje poderoso: el peronismo cordobés sabe lo que quiere y cómo lograrlo. Aunque hubo discusiones sobre posibles internas en algunas comunas, finalmente se optó por un enfoque unificado que valida el proceso liderado por Torres.

Capital: Liderazgo con Cassinerio y Passerini

En el distrito capitalino, Paulo Cassinerio liderará la lista uninominal, mientras que el intendente Daniel Passerini asumirá la presidencia del partido a nivel departamental. Esta elección, respaldada por el gobernador Llaryora, busca garantizar una representatividad amplia y cohesión entre todos los sectores del partido.

Reforzando el Territorio con Referentes Clave

En el interior, se observa una clara estrategia de posicionamiento, donde los líderes con mayor peso electoral ocupan roles relevantes. El gobernador Llaryora encabeza la lista provincial junto a figuras como Alejandra Vigo y Carolina Basualdo, consolidando una estructura que responde a una lógica territorial sólida.

Un Futuro Enfocado en la Elección General

Con las elecciones internas del peronismo cordobés, programadas para el 3 de mayo, el partido se posiciona para fortalecer y ampliar su poder territorial. Facundo Torres se afianza como el principal referente, trabajando arduamente para asegurar la cohesión del partido y prepararse para las elecciones generales venideras. La claridad en la estructura y el alineamiento de las autoridades son el reflejo de un proceso que parece prometedor para el futuro del peronismo en la provincia.