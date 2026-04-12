¿Qué sigue tras el fallido acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán?

Desatasco en las negociaciones: EE.UU. e Irán se reúnen en Pakistán sin llegar a un acuerdo

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán han tenido lugar en Islamabad, marcando un momento crucial en las tensiones que persisten desde el inicio de la guerra, pero no han logrado un consenso definitivo.

Tanto EE.UU. como Irán se presentan como vencedores. Con esa premisa, la expectativa de un acuerdo no fue alta, según el análisis de Joe Inwood de la BBC. Las naciones abandonaron las negociaciones sin un entendimiento claro, tras la guerra iniciada el 28 de febrero con el ataque conjunto de Israel y EE.UU. a Irán. A pesar de ello, las partes lograron sentarse a dialogar durante 21 horas, un tiempo significativo para un encuentro que es considerado el de más alto nivel desde 1979, cuando se produjo la Revolución Islámica.

Un ambiente de negociación desafiante

La situación dejó claro que, aunque se realizaron discusiones sobre temas importantes, la falta de acuerdos podría prolongar el conflicto. “Teherán se mostró reticente a aceptar las condiciones de EE.UU. y dejó una última oferta”, comentó el vicepresidente estadounidense, JD Vance, justo antes de su regreso a Washington. Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, subrayó la falta de confianza en la delegación estadounidense, a pesar de que se presentaron “iniciativas con visión de futuro”.

Desconfianza persistente entre las dos naciones

Las dudas siguen siendo el hilo conductor en este diálogo. Sin embargo, se mantienen conversaciones indirectas a través de intermediarios, lo que sugiere que el espacio para el diálogo no está completamente cerrado, según la corresponsal de la BBC, Azadeh Moshiti. «No hay prisa por negociar por parte de Irán», comentó una fuente anónima, dejando entrever que las decisiones están en manos de Estados Unidos.

Temas cruciales en la mesa de negociaciones

Las negociaciones se centran en varios puntos críticos, siendo el programa nuclear de Irán uno de los más relevantes. Donald Trump, aunque no es parte de la mesa actual, remarcó que se alcanzó un provisional acuerdo sobre varios temas, excepto el nuclear. El estrecho de Ormuz también se presenta como un elemento clave en la negociaicón. Irán ha bloqueado este paso esencial para el comercio mundial de petróleo, lo que ha complicado aún más la situación.

Se insinuan posibilidades optimistas