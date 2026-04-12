Detectan dos casos de rabia paresiante en bovinos: Senasa emite recomendaciones

Un nuevo reto para el sector ganadero argentino: el Senasa ha confirmado dos casos de rabia paresiante en bovinos en las provincias de Corrientes y Misiones, rompiendo un prolongado silencio de 15 años sin registros en la región. Los productores son advertidos urgentemente sobre la necesidad de revacunar el ganado.

Afectaciones Registradas en Corrientes y Misiones

El primer caso fue reportado en un establecimiento de Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro, Corrientes, donde un análisis de laboratorio confirmó la presencia del virus tras detectar síntomas clínicos sospechosos. Inmediatamente, el Senasa activó los protocolos de acción en la zona.

En Misiones, el brote se identificó en un predio rural del municipio de Aurora, específicamente en el paraje Londero, siguiendo el arroyo Los Muertos. Este hallazgo es crítico, dado que no se habían dado positivos en la zona desde hace más de una década y media.

Medidas Urgentes y Vigilancia Epidemiológica

Ante estos casos, el Centro Regional Corrientes – Misiones del Senasa ha intensificado los controles sanitarios. Se están llevando a cabo acciones de monitoreo epidemiológico en colaboración con las autoridades provinciales y los productores locales, todo con el fin de proteger tanto los activos ganaderos como la salud pública.

Protocolo de Intervención Sanitaria

El organismo ha implementado un protocolo que abarca:

Delimitación de la zona afectada.

Vacunación de emergencia en los establecimientos dentro del área de riesgo.

Relevamiento de posibles contactos.

Intensificación de la vigilancia epidemiológica.

Control sobre poblaciones de murciélagos hematófagos, principales portadores del virus.

Además, se están reforzando las iniciativas de divulgación para educar a la comunidad y a los productores sobre los riesgos que conlleva esta enfermedad.

¿Qué es la Rabia Paresiante y Por Qué Importa?

La rabia paresiante es una enfermedad viral que afecta principalmente a bovinos y otros herbívoros, siendo transmitida a través de mordeduras de murciélagos vampiros. Dado que también puede transmitirse a humanos, su control es de vital importancia sanitaria y productiva.

Signos Clínicos y Recomendaciones

Entre los síntomas más comunes en animales se destacan cambios de comportamiento, incoordinación, parálisis progresiva y, en última instancia, la muerte.

El Senasa recomienda a los productores que:

Vacunen y revacunen a su ganado a los 20 días después de la primera dosis y, de ser factible, apliquen una nueva dosis cada año.

Notifiquen al Senasa de inmediato si observan animales con síntomas nerviosos.

Eviten el contacto directo con animales sospechosos.

Denuncien la presencia de refugios de murciélagos hematófagos para facilitar una intervención rápida.

La detección temprana y la comunicación oportuna son fundamentales para mitigar el impacto de esta enfermedad y asegurar la salud de los rebaños y de la población.