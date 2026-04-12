Nahuel Gallo corre maratón vestido de prisionero en protesta por la libertad de presos políticos en Venezuela

El gendarme argentino Nahuel Gallo ha vuelto a ser el centro de atención con un impactante mensaje tras reunirse con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Durante una maratón, Gallo enfatizó la necesidad de recordar a los presos políticos en Venezuela.

En una emocionante participación en una maratón, Nahuel Gallo compartió su experiencia y sus sentimientos después de ser liberado tras 448 días de detención en un régimen opresivo. Gallo, quien mostró su compromiso con la causa, resaltó: “Todavía me siento encerrado porque hasta que no vea que todos están libres, no me voy a quedar libre”, refiriéndose a sus compañeros que aún permanecen tras las rejas.

Un Símbolo de Esperanza

El gendarme, que sufrió torturas psicológicas y condiciones inhumanas en El Helicoide, llevó un atuendo celeste, el mismo que usan los presos de la cárcel de El Rodeo I, donde estuvo recluido. Esta elección de vestimenta no solo simboliza su pasado, sino también su lucha continua por aquellos que siguen detenidos injustamente.

La Carrera como Protesta

Al cruzar la línea de llegada, Gallo declaró: «Hoy corro con el motivo que todavía hay presos políticos en Venezuela, tanto extranjeros» , reafirmando su lucha por la libertad de todos los que permanecen encarcelados. Su participación marca un regreso a las competencias tras mucho tiempo, siendo su última carrera en Mendoza en 2024.

Un Encuentro Significativo en Casa Rosada

Recientemente, Gallo tuvo una reunión privada con el presidente Javier Milei, donde expuso las difíciles condiciones de su encarcelamiento. El mandatario argentino reiteró su apoyo y condenó el abuso del régimen venezolano, evidenciando así la postura del gobierno argentino en defensa de los derechos humanos.

La Relevancia de su Experiencia

La lucha de Nahuel Gallo ha provocado un fortalecimiento en las relaciones diplomáticas entre Argentina y Venezuela, llevando el tema de los derechos humanos a un lugar central en la agenda internacional. Desde la Casa Rosada, se resalta la importancia de no olvidar a quienes aún están en prisión y de continuar la presión para lograr su liberación.

Nahuel Gallo enfatizó en Twitter: «Volver a hacer lo que uno le gusta no tiene precio. […] Todavía no estoy libre, tengo que seguir levantando la voz por los que quedan» junto con un mensaje de libertad y justicia.

La historia de Nahuel Gallo trasciende lo personal y se convierte en un llamado a la acción por los derechos humanos, subrayando la necesidad de solidaridad y justicia para los millones que enfrentan injusticias alrededor del mundo.