Las decisiones de inversión de Bank of America

Oportunidades invertibles: Bank of America revela sus apuestas para 2026

En un contexto de mercado desafiante, Bank of America presenta acciones que podrían brillar en 2026. Con una visión selectiva por parte de los inversores, aquí están los detalles más destacados.

04.01.2026 • 07:30hs • Inversiones 4.0

El análisis de Bank of America sobre el mercado

Bank of America ha identificado acciones que cotizan a precios justos o incluso a un descuento, anticipando un desempeño prometedor para el primer trimestre de 2026. A pesar de que el S&P 500 se considera caro, el banco aconseja a los inversores ser más selectivos.

La estratega Savita Subramanian expresó que «no hay forma de endulzarlo: el S&P 500 es caro», según un informe reciente del banco.

Amazon: Una apuesta segura para 2026

Dentro de las selecciones, se destacan empresas como Amazon, Boeing y Dollar General, las cuales podrían experimentar aumentos importantes en sus acciones. Estas empresas representan sectores como el comercio minorista, la energía y el transporte marítimo, con perfiles defensivos diseñados para enfrentar un entorno bursátil cada vez más selectivo.

Amazon, con su potencial de recuperación a través de Amazon Web Services, ha sido identificada por los analistas como una de las principales oportunidades. La empresa tiene exposición directa al crecimiento de la inteligencia artificial y se espera una aceleración en sus ingresos, mejorando sus márgenes operativos en un futuro próximo.

Además, Amazon se está adentrando en áreas como la computación cuántica, lo que resalta su enfoque en tecnologías emergentes.

Dollar General: Un incremento en sus márgenes

Dollar General también se destaca, beneficiándose de reembolsos de impuestos mayores a los esperados. Esto podría impulsar sus resultados en el primer trimestre, mientras que la optimización de operaciones y la reducción de inventarios continúan mostrando resultados positivos.

Con un precio objetivo de 160 dólares por acción y un rendimiento de más del 80% en el último año, Dollar General sigue siendo atractiva para los inversores en búsqueda de oportunidades defensivas.

Boeing: Estabilidad y crecimiento

Boeing, tras enfrentar diversos desafíos, vuelve a la lista de recomendaciones con expectativas de aumento en su producción. La normalización de sus operaciones y una mejora notable en su desempeño industrial son señales alentadoras para los inversores.

El banco ha fijado un precio objetivo de 270 dólares para Boeing, un reflejo de su recuperación y potencial estable en el futuro próximo.