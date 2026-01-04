Corrupción: El Enemigo Oculto

La reciente captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos ha desplazado momentáneamente la atención mediática del escándalo que envuelve a la AFA. Sin embargo, en medio de las vacaciones judiciales, se abren interrogantes sobre el estado de las investigaciones en curso.

Al iniciar la feria judicial de enero, los casos de corrupción que han ocupado titulares entran en una pausa, lo que nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre las diferentes formas de abordar estas irregularidades. El foco de la atención a menudo depende de quién esté implicado, creando un clima de desconfianza y descontento.

La doble vara de la justicia

Los procesos abiertos por corrupción se congelan durante la feria judicial.

Este fenómeno no es nuevo; una gran parte de la clase política se especializa en apuntar a la paja en el ojo ajeno. Esto, sumado a la complicidad de medios que parecen tener agendas propias, crea una atmósfera de impunidad que perjudica la función de la Justicia.

Las divisiones que marcan la agenda

La considerada «grieta» argentina ha llegado a justificar percepciones sesgadas sobre la justicia. Para los seguidores del kirchnerismo, las condenas a figuras como Cristina Fernández se basan en pruebas débiles, mientras que los antikirchneristas celebran cada avance judicial que afecta a sus oponentes. Así, la narrativa de la corrupción se bicoloriza y se hace cada vez más compleja.

Casos emblemáticos y complicidades

Existen numerosos casos que trascienden las divisiones partidarias. El famoso escándalo de los «ñoquis» en la Legislatura bonaerense, que involucró a todas las fuerzas políticas, subraya la necesidad de abordar la corrupción de forma integral, más allá de las preferencias políticas.

La situación en Rosario

Más alarmante es la situación en Rosario, donde se están desmantelando redes de narcotráfico y lavado de dinero, que incluyen a miembros del sistema judicial. La lentitud de las acciones judiciales refuerza la percepción de complicidad y de un sistema que no permite la llegada de una justicia efectiva.

El escándalo en la AFA: ¿una cortina de humo?

El escándalo reciente que rodea a Claudio «Chiqui» Tapia y a otros miembros de la AFA ha captado intensamente la atención de medios. Sin embargo, el momento en el que ocurre este “destape” genera desconfianza. Tapia, quien dirige la AFA desde 2017, nunca había sido objeto de un cuestionamiento así hasta ahora. ¿Es realmente un llamado a la transparencia o es un interés comercial detrás de su condena mediática?

Contradicciones notables

El interés reciente en la AFA también deja al descubierto contradicciones. La crítica a Tapia se intensifica siguiendo su papel como funcionario público, mientras que la conexión de sus patrocinadores, como YPF, permanece intacta y sin repercusiones. El debate se nubla, lo que sugiere que quizás personalidades, y no solo instituciones, están en juego.

El papel de figuras como Juan Sebastián Verón

Interesante es el papel de Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, quien ha desafiado a Tapia. Sin embargo, no es olvidable que Verón reconoció la influencia de Néstor Kirchner en asuntos que antes beneficiaron a su club. Este tipo de relaciones complejas plantea preguntas sobre las verdaderas motivaciones detrás de las denuncias actuales.