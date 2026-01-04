Reservas en la Mira: El Gran Desafío para 2026

El Gobierno argentino inicia su tercer año al frente con importantes retos económicos, centrados en la gestión del tipo de cambio y la acumulación de reservas. Los analistas destacan la necesidad de contar con divisas propias en el Banco Central para garantizar la estabilidad del programa.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipa que Argentina podría aumentar sus reservas entre 7.000 y 21.000 millones de dólares en 2026. Sin embargo, este objetivo dependerá en gran medida de la remonetización de la economía, un factor que suscita opiniones encontradas entre los economistas.

Claves para la Remonetización

Los especialistas apuntan que la remonetización debe originarse a partir de la venta de divisas, lo que implica un roll-over del 100% del Tesoro en pesos y mantener los encajes actuales. Haroldo Montagú, exviceministro de Economía, advierte que sin este enfoque, la emisión de pesos podría resultar inflacionaria.

Desafíos del Mercado Cambiario

Una de las principales dudas radica en si los actores privados estarán dispuestos a vender dólares a un precio inferior al techo establecido por el Gobierno. Según la consultora 1816, si se operara el 5% de un promedio de 200 millones de dólares en cada rueda, eso representaría aproximadamente 2.520 millones de dólares anuales. Para incrementar este volumen, se requeriría reducir las restricciones cambiarias o ejecutar compras en bloque.

La Oferta de Dólares y sus Implicaciones

Vectorial estima que, en un escenario optimista, la Inversión Extranjera Directa podría aportar alrededor de 8.000 millones de dólares. Además, es probable que se repita el ingreso de préstamos privados y se logre un roll-over total con instituciones como el FMI y países como Estados Unidos y China, incrementando así las inversiones en cartera.

Perspectivas de Superávit

A pesar de las optimistas proyecciones, el informe de la consultora indica que incluso en las mejores condiciones, el Banco Central podría solo comprar 7.200 millones de dólares. Además, un aumento en la demanda monetaria podría resultar en mayores tasas de interés, afectando negativamente el resultado fiscal debido a los incrementos en los intereses de la deuda pública.

Modificaciones en el Esquema Cambiario

El Banco Central implementó cambios en su esquema de flotación, ajustando tanto el techo como el piso según la inflación. Luis Secco, economista, señala que el éxito de esta estrategia depende de varios factores: el funcionamiento del esquema cambiario, la alineación entre el tipo de cambio real y el mercado, y la evitación de un gradualismo que pueda provocar nuevos períodos de tensión económica.

Opciones a Futuro

Las dos opciones que se presentan para el futuro del régimen cambiario son: la posibilidad de que el nuevo techo permitiera la acumulación de reservas, o la potencial colisión entre los objetivos de acumulación y el nuevo esquema cambiario. La consultora LCG concluye sugiriendo que, si el dólar no logra equilibrar las cuentas externas, podría ser necesario ajustar la política cambiaria hacia un esquema de flotación más flexible.