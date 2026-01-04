Pronóstico Semanal: Clima en Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires se sacudió el calor agobiante que caracterizó el final de 2025. Este comienzo de 2026 sorprende con temperaturas agradables y un pronóstico optimista para los días venideros.

Un inicio de año fresco y soleado

El domingo 4 de enero amaneció en Buenos Aires con una temperatura mínima de 12.2 grados, marcando un giro positivo tras la intensa ola de calor. El día se presenta soleado, con un ascenso gradual en el termómetro que alcanzará un máximo de 26 grados.

Pronóstico semanal: Temperaturas agradables al alza

Para mañana, lunes 5 de enero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una mínima de 18 grados y una máxima de 28. La mañana será despejada, mientras que la tarde contará con algunas nubes.

Perspectivas variadísimas para los próximos días

A lo largo de la semana, aunque no se prevén grandes lluvias, se espera un clima nublado con probabilidad de precipitaciones entre miércoles y jueves. El mapa de alertas muestra condiciones verdes en todo el país, lo que sugiere que no habrá riesgos significativos para la salud debido a las altas temperaturas.

Mar del Plata y otras regiones del país

El primer domingo del año no resulta tan alentador para los turistas que eligieron Mar del Plata, donde se pronostican lluvias y una temperatura máxima de 19 grados. Sin embargo, las previsiones mejoran para la semana: el lunes promete 28 grados, el martes 27 y el miércoles, un caluroso 30 grados.

Alerta amarilla en el norte del país

En contraste, el SMN ha emitido una alerta amarilla por tormentas fuertes que afectará a varias provincias del norte argentino. Las áreas en riesgo abarcan partes de Jujuy, Salta y Catamarca, donde se anticipan tormentas aisladas de diversas intensidades, potencialmente acompañadas de granizo y ráfagas de viento de hasta 70 km/h. Las precipitaciones acumuladas podrían rondar entre 20 y 50 mm, con posibilidades de nevadas o granizo en los sectores más altos de la cordillera.