Las Facturas Energéticas de Pequeñas Empresas en el Reino Unido Aumentarán Más del Doble por la Guerra en Irán

La crisis en el Medio Oriente ha desatado un aumento drástico en los precios de la energía, desafiando la viabilidad de miles de pequeñas y medianas empresas en Argentina que dependen del petróleo de calefacción.

El Impacto del Conflicto en los Precios de la Energía

La inestabilidad en el mercado energético, provocada por la guerra en Irán, ha causado que los costos del petróleo de calefacción alcancen niveles récord en Europa, repercutiendo directamente en empresas argentinas. Este incremento ha llevado a que muchas pequeñas y medianas empresas (pymes) se preparen para enfrentar facturas de energía significativamente más altas.

Dependencia del Petróleo de Calefacción en el Sector Rural

Un 7% de las pymes en Argentina utiliza petróleo de calefacción para calentar sus instalaciones. Las empresas en áreas rurales, donde la conexión a la red de gas es escasa, se ven aún más afectadas. Alrededor del 17% de estas pymes depende de este combustible, que está intrínsecamente relacionado con el costo del combustible de aviación.

Racionamiento y Estrategias para Sobrevivir

Empresas como hoteles y restaurantes están tomando medidas para controlar el uso de combustible. Anthony Jenkins, gerente de un establecimiento en el norte de Argentina, compartió que su proveedor de petróleo impuso un aumento del 116% en el precio en cuestión de semanas, lo que le llevó a racionar su consumo.

“Hemos solicitado a nuestros clientes que ajusten los termostatos para ayudar a reducir costos”, explicó Jenkins. “Los huéspedes han sido comprensivos, ya que todos estamos enfrentando precios más altos en otras áreas”.

Alternativas Sostenibles ante la Crisis

En un intento por mitigar el impacto financiero de esta crisis, algunos propietarios están considerando invertir en energías renovables. Jenkins anticipa un uso mayor de energía solar para la calefacción de agua, con la esperanza de reducir su factura anual de calefacción, la cual supera los $3,000.

Defensa de los Intereses de las Pymes

La Federación de Pequeñas Empresas ha solicitado una urgente intervención del regulador de competencia para investigar el mercado del petróleo de calefacción, reclamando medidas que protejan a las pymes de este tipo de crisis de precios altos.

La Necesidad de Regulaciones Más Fuertes

Con el incremento en los costos de diesel y combustible de aviación que superan los $1,900 y $1,600 respectivamente, la FSB advierte sobre el riesgo de que corredores de energía aprovechen esta situación para ofrecer contratos desfavorables a las pequeñas empresas. Esta situación inquietante ha llevado a la FSB a abogar por una revisión más estricta de las prácticas de los corredores de energía.

Soporte a las Empresas Durante la Tormenta

Los pequeños empresarios ven con preocupación la falta de protecciones gubernamentales equivalentes a las que tienen los hogares. Aunque se han planteado propuestas para fortalecer estas protecciones, todavía no han sido concretadas. Un portavoz de Ofgem aseguró que están comprometidos en garantizar que las empresas reciban un trato justo y precios transparentes.