Córdoba en Semana Santa: 80% de Ocupación y Destinos a Full

La provincia de Córdoba se posicionó como un destacado destino turístico durante la Semana Santa de 2025, logrando un impresionante 80% de ocupación hotelera. Este éxito refuerza su estatus como un referente en el turismo interno, incluso en tiempos de desafíos económicos.

Los datos, aportados por la Agencia Córdoba Turismo, revelan picos de demanda especialmente entre viernes y sábado, aunque la ocupación varió significativamente entre diversas localidades. Mientras algunos destinos alcanzaron su capacidad máxima, otros mantuvieron niveles altos gracias a una amplia variedad de actividades culturales y deportivas.

Turismo Diversificado: Clave del Éxito

El gran desempeño de la Semana Santa en Córdoba se debe a la diversidad de opciones que se ofrecieron. Desde turismo religioso, como el legado del Cura Brochero, hasta eventos de alta relevancia como competiciones deportivas y festivales gastronómicos, la oferta fue variada y atractiva.

“La confluencia de estos múltiples factores ha permitido que Córdoba se mantenga fuerte en el turismo,” expresó Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo. “La agenda incluyó eventos como el partido entre Talleres y Boca, y la destacada competencia internacional de esquí náutico,” añadió.

Desempeño Regional: Números que Hablan

El Valle de Calamuchita se destacó como uno de los más exitosos, con La Cumbrecita alcanzando el 100% de ocupación y Villa General Belgrano un 93%. Santa Rosa y Almafuerte también mostraron buenos números, con ocupaciones del 78% y 64%, respectivamente.

En Paravachasca, el festival Peperina logró atraer numerosos visitantes, con Villa Ciudad América logrando el 100% de ocupación. Potrero de Garay y Alta Gracia también exhibieron cifras destacadas de 90% y 80%.

En Punilla, Villa Carlos Paz tuvo un promedio del 80%, mientras que Capilla del Monte y Tanti alcanzaron el 80% y 75% respectivamente. Las Sierras Chicas, por su parte, vieron a Río Ceballos llegar a un 96% y Colonia Caroya a un 75%.

Regiones Emergentes: Sorpresas y Crecimiento

En la zona de Traslasierra, Las Rabonas lideró con un 93% de ocupación, mientras que San Javier y Yacanto alcanzaron el 87%. La región de Mar Chiquita, históricamente con menor afluencia, sorprendió al reportar excelentes cifras, con Balnearia a un 95% y Miramar al 92,5%.

Capitani enfatizó la importancia de la colaboración entre el sector público y privado para estos logros. “El apoyo del Gobierno provincial y del gobernador Martín Llaryora es fundamental para seguir fomentando el turismo y convertir a Córdoba en uno de los destinos más competitivos del país,” concluyó el presidente de la Agencia Córdoba Turismo.