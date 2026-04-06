Dólar: Cotización del lunes 6 de abril de 2026

Dólar Blue y Oficial: Cotizaciones de Hoy, Lunes 6 de Abril
Hoy, lunes 6 de abril, las cotizaciones del dólar blue y oficial marcan la pauta del mercado cambiario argentino. Conoce los números actualizados que impactan tu economía.
¿Cuál es el precio del Dólar Blue Hoy?
El dólar blue se cotiza a $1.395 para la compra y $1.405 para la venta en el mercado paralelo.
Actualización del Dólar Oficial
De acuerdo a la información del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial se presenta con un valor de $1.365 para la compra y $1.415 para la venta.
Dólares Financieros en Números
Dólar MEP: ¿A cuánto está hoy?
En el segmento financiero, el dólar MEP o dólar bolsa se encuentra a $1.432,30 para la compra y $1.436,30 para la venta.
Precio del Dólar CCL
El dólar contado con liquidación (CCL) registra un precio de $1.483,40 para la compra y $1.484,20 para la venta.
Dólar Cripto: ¿Cuál es su valor actual?
En el ámbito de las criptomonedas, el dólar cripto se encuentra operando a $1.456,60 para la compra y $1.456,70 para la venta.
Dólar Tarjeta: Cambio del día
El tipo de cambio para el uso de la tarjeta, conocido como dólar tarjeta, se sitúa en $1.839.50.
Indicador de Riesgo País
Este lunes, el riesgo país, un indicador que mide la diferencia entre los bonos del Tesoro de EE. UU. y los de otros países, se encuentra en 609 puntos básicos.