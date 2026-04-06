Dólar: Cotización del lunes 6 de abril de 2026

Hoy, lunes 6 de abril, las cotizaciones del dólar blue y oficial marcan la pauta del mercado cambiario argentino. Conoce los números actualizados que impactan tu economía.

¿Cuál es el precio del Dólar Blue Hoy?

El dólar blue se cotiza a $1.395 para la compra y $1.405 para la venta en el mercado paralelo.

Actualización del Dólar Oficial

De acuerdo a la información del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial se presenta con un valor de $1.365 para la compra y $1.415 para la venta.

Dólares Financieros en Números

Dólar MEP: ¿A cuánto está hoy?

En el segmento financiero, el dólar MEP o dólar bolsa se encuentra a $1.432,30 para la compra y $1.436,30 para la venta.

Precio del Dólar CCL

El dólar contado con liquidación (CCL) registra un precio de $1.483,40 para la compra y $1.484,20 para la venta.

Dólar Blue: Cotización de hoy, lunes 6 de abril

Dólar Cripto: ¿Cuál es su valor actual?

En el ámbito de las criptomonedas, el dólar cripto se encuentra operando a $1.456,60 para la compra y $1.456,70 para la venta.

Dólar Tarjeta: Cambio del día

El tipo de cambio para el uso de la tarjeta, conocido como dólar tarjeta, se sitúa en $1.839.50.

Indicador de Riesgo País

Este lunes, el riesgo país, un indicador que mide la diferencia entre los bonos del Tesoro de EE. UU. y los de otros países, se encuentra en 609 puntos básicos.