Semana Santa 2026: Aumentan los turistas en Argentina, pero su estancia y gasto son menores

Semana Santa 2026: Un Fin de Semana Largo que Moviliza 2,8 millones de Turistas

La Semana Santa 2026 se tradujo en un exitoso fin de semana largo, donde miles de turistas exploraron los encantos de Argentina. Las actividades religiosas se complementaron con una variada oferta cultural y recreativa para disfrutar.

Durante este fin de semana largo, uno de los más esperados del año, se reportaron 2,8 millones de turistas según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), lo que representa un aumento del 5,6% en comparación con el año anterior.

Movimiento Intenso hacia la Costa Atlántica

Desde las primeras horas del Jueves Santo, más de 2.300 vehículos por hora se dirigieron hacia la Costa Atlántica de Buenos Aires, superando los índices del año pasado y evidenciando la preferencia por escapadas a este destino tradicional.

Impacto Económico Significativo

El impacto económico directo alcanzó la cifra de $808.198 millones en áreas como alimentos, transporte, alojamiento y entretenimiento. Esta cifra refleja la importancia del turismo para la economía local.

Un Jueves Santo Especial

Este año, el Jueves Santo coincidió con el 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Esta coincidencia extendió el descanso y favoreció aún más el movimiento turístico, consolidando a este feriado como uno de los más relevantes para los viajeros.

Escapadas Cortas y Cuestiones Económicas

A pesar del aumento en la movilización de turistas, se notó una tendencia hacia escapadas cortas y cercanas. La situación económica y el costo del transporte han influido en las decisiones de viaje, motivando a los turistas a ser más selectivos.

Datos Relevantes sobre el Gasto Turístico

El gasto promedio diario por turista fue de $108.982, lo que representa una disminución real del 8,4% respecto al año anterior. Por otro lado, la estadía promedio se redujo a 2,6 noches, marcando una baja del 16,1%.

Según un informe del Instituto de Economía de la UADE (INECO), una familia tipo requirió más de $1,1 millones para viajar durante esta festividad, equivalente al 69% de un salario medio, lo que subraya el impacto de los costos en el turismo interno.

Destinos Favoritos: Desde el Norte hasta la Patagonia

Entre los lugares más visitados destacaron destinos clásicos como Bariloche, Puerto Iguazú, Mendoza y Mar del Plata. Además, el Noroeste Argentino, con Jujuy, Salta y Tucumán, atrajo a turistas interesados en su agenda cultural y religiosa.

Atractivos Naturales y Nuevos Destinos Emergentes

Las Cataratas del Iguazú en Misiones se consolidaron como uno de los principales puntos de atracción, exhibiendo el interés por los paisajes naturales. En la Patagonia, Junín y San Martín de los Andes destacaron, mientras que en Río Negro se disfrutó de una diversidad geográfica notable.

Por último, la provincia de Buenos Aires tuvo a Tandil como uno de sus destinos más destacados, junto con un notable crecimiento de propuestas en lugares emergentes como La Rioja y Catamarca, así como diversos pueblos del interior que buscan atraer a turistas en busca de experiencias más accesibles y relajadas.