Guillermo Francella en Desde el Jardín: ¿Nace o se Conforma el Talento?

Descubre la fascinante historia de Chance Gardiner, el personaje que cautiva a todos en «Desde el jardín», la obra protagonizada por el icónico Guillermo Francella y dirigida por Marcos Carnevale.

¿Quién es Chance Gardiner?

El estreno de Desde el jardín en el Teatro Metropolitan ha despertado la curiosidad del público. Desde el primer instante, los espectadores comprenden la compleja vida de Chance, un personaje soñado por Guillermo Francella que cobra vida sobre las tablas.

Una Adaptación Que Sorprende

Esta versión teatral, basada en la novela de Jerzy Kosinski, no se limita a la célebre película de 1979. Carnevale transforma la historia en una sátira mordaz sobre el poder y la percepción, abordando temas que resuenan en el presente.

El Trasfondo de Chance

Chance ha pasado toda su vida en la mansión de un anciano llamado El Viejo. Después de su fallecimiento, deberá enfrentar el mundo exterior por primera vez. Con un entendimiento limitado del mundo y una naivete encantadora, Chance, que parece tener unas capacidades similares al Síndrome de Asperger, teje una red de interacciones que entrelazan la comedia y el drama.

Un Jardín de Conversaciones Inusuales

Atraído por un accidente con Eva (Andrea Frigerio), Chance entra a un mundo desconocido. Su inocencia y su respuesta literal a las preguntas revelan un sentido del humor sutil, mientras que su amor por jardinería se convierte en su lenguaje. Las metáforas de la naturaleza brindan a sus interlocutores una interpretación inesperada de sus palabras, generando tanto desconcierto como admiración.

Un Personaje Público Inusual

Pronto, Chance se convierte en una figura pública llena de carisma. Su falta de antecedentes personales, sumada a su ingenuidad, capta la atención de todos a su alrededor. La ironía de su ascenso social nos lleva a reflexionar sobre cómo se juzga a las personas en la sociedad actual.

La Crítica Social detrás de «Desde el jardín»

Kosinski utiliza esta obra para ofrecer una aguda crítica a la política y los medios de comunicación, sugiriendo que, a menudo, la verdad se oscurece por las perspectivas individuales. A través de Chance, el público se enfrenta a preguntas sobre autenticidad y percepción.

Una Comedia Reparadora

Mientras que la novela enfatiza el aspecto político, la versión de Carnevale y Francella opta por profundizar en Chance como individuo. Esta elección permite que el público se conecte emocionalmente con el personaje, elevando la experiencia teatral a un nuevo nivel.

Producción y Actuaciones

La obra se destaca por su cuidada producción, incluyendo proyecciones y otros elementos visuales que contribuyen a crear una atmósfera envolvente. La actuación de Francella es, como siempre, destacada, apoyada por un elenco sólido que incluye a Martín Seefeld y Daniel Miglioranza.

Detalles del espectáculo: Dirección de Marcos Carnevale, duración de 90 minutos, funciones de jueves a domingo, con entradas que van de $35.000 a $85.000.