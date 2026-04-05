Esta Semana en Streaming: ‘Errores Épicos’ y lo Nuevo de ‘Euphoria’

¡Abril se ilumina en el streaming! Nuevos estrenos para disfrutar

La primera semana completa de abril trae una variedad emocionante de series y películas que cautivarán a los amantes del streaming. Entre las novedades destacan la esperada segunda temporada de «Clanes» y la impactante producción local «El último gigante».

Las Novedades del Streaming Esta Semana

Desde el jueves en Netflix.

Una Comedia Policémica que No Te Puedes Perder

Arranca con una innovadora serie de comedia y crimen, creada por Dan Levy y Rachel Sennott. La trama sigue la vida de dos hermanos torpes que son chantajeados y atrapados en el mundo del crimen organizado, convirtiéndose en un dúo cómico en medio del caos. El elenco incluye a Dan Levy, Taylor Ortega, Laurie Metcalf y más.

Desde el jueves en el On Demand de Flow.

Un Thriller Marítimo que Deja Huella

La historia se centra en un equipo de científicos que enfrenta una amenaza desconocida en las profundidades del mar, desafiando las concepciones de la humanidad. Este thriller, producido por Frank Doelger, cuenta con las actuaciones de Alexander Karim y Cécile de France, entre otros.

Desde el lunes en Universal+.

Una Emergencia Aérea Desgarradora

Los universos de «Chicago Fire», «Chicago P.D.» y «Chicago Med» colisionan en un crossover intenso, enfrentando a los personajes a una crisis aérea que pone en riesgo muchas vidas. Este reencuentro promete altos niveles de tensión y emociones.

Desde el viernes en Netflix.

Supervivencia en Medio de un Huracán

La nueva película de suspenso, dirigida por Tommy Wirkola, narra la lucha de los habitantes de un pueblo devastado por un huracán. Aislados y en conflicto, deben hacer frente a decisiones extremas que pondrán a prueba su resistencia. Phoebe Dynevor y Whitney Peak encabezan el reparto.

Blind willow, sleepy woman

Desde el viernes en Mubi.

Una Aventura Animada Basada en Murakami

En la plataforma Mubi, la colección «Animation Adapt» incluye una encantadora película de animación inspirada en los relatos de Haruki Murakami. La historia, que entrelaza vidas de personajes peculiares, promete una experiencia visual única.

Algo nuevo, algo viejo, algo prestado

Desde el viernes en HBO Max.

La Realidad de un Negocio Familiar en el Conurbano

Dirigida por Hernán Rosselli, esta producción argentino-portuguesa cuenta la historia de la familia Felpeto, cuya vida gira en torno a un negocio de apuestas en el sur del conurbano. El elenco presenta a Maribel Felpeto y Juliana Simões Risso, entre otros talentos.