Tragedia en Tucumán: Pareja muere atrapada en su auto por el temporal

La tormenta que azotó Tucumán este fin de semana ha dejado un saldo trágico: un par de jóvenes perdieron la vida tras ser arrastrados por las intensas lluvias. La comunidad lamenta esta devastadora pérdida.

Este domingo, el jefe de Policía, Joaquín Girvau, confirmó las muertes, elevando a tres el número de víctimas fatales relacionadas con el fenómeno climático. Un Nissan Versa blanco, que transportaba a la pareja, fue atrapado por la poderosa corriente de agua en un canal de desagüe ubicado en el barrio Nueva Italia.

Las imágenes exclusivas obtenidas por Crónica mostraron el vehículo cubierto de lodo y ramas, lo que complicó los esfuerzos de localización. La pareja había asistido a un casamiento en el salón Conticello la noche anterior y perdió contacto con familiares alrededor de las 21:00, mientras aguardaban la mejora del clima dentro del automóvil.

Operativo de Rescate en Marcha

Los equipos de emergencia, incluidos efectivos policiales, Bomberos Voluntarios de Tafí Viejo y el Grupo Cero, se movilizaron para recuperar los cuerpos. Fue en las cercanías del club SMATA, a aproximadamente 400 metros de la ruta 9, donde se hallaron a las víctimas dentro del coche.

La pareja había convivido momentos de alegría en una celebración, pero esa noche se tornó fatal.

Una Vida Robada al Destino

Robles, empleado de la Caja Popular, y Albornoz, quien trabajaba en la Casa de Gobierno, enfrentaban una tragedia irreversible al dejar atrás a su bebé de apenas nueve meses. Su familia realizó una denuncia en la Comisaría de Lomas de Tafí y clamó por ayuda a través de redes sociales, expresando su angustia: «Estamos desesperados».