Tragedia en Tucumán: Pareja hallada muerta tras el temporal

El devastador temporal que azotó San Miguel de Tucumán dejó una estela de tristeza y pérdidas, incluyendo la trágica muerte de un niño de 12 años electrocutado y, más tarde, la aparición del cuerpo de una pareja que había desaparecido mientras regresaba de un casamiento.

Desaparecidos durante la tormenta

Mariano Robles, de 28 años, y Solana Albornoz, de 32, habían estado en un casamiento el sábado cuando se vieron atrapados en las intensas lluvias. A las 21 horas, pudieron enviar un mensaje a sus familiares indicando que se encontraban dentro de su auto, un Nissan Versa blanco, esperando que la tormenta amainara. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba sin noticias, la familia comenzó a preocuparse.

La búsqueda y el hallazgo

La familia de la pareja de inmediato presentó una denuncia por desaparición en la comisaría de Lomas de Tafí del Valle y pidió ayuda en redes sociales. Este domingo, su vehículo fue localizado en el barrio Nueva Italia, aproximadamente 400 metros de la Ruta 9. Las primeras investigaciones sugieren que la corriente del agua arrastró el automóvil hacia un canal de riego, lo que resultó en una tragedia.

Impacto del temporal

Según informes locales, la lluvia alcanzó niveles exorbitantes, con algunas áreas registrando hasta 300 mm en solo unas pocas horas. Las autoridades habían emitido un alerta amarillo, pero la intensidad del fenómeno superó todas las previsiones, causando estragos no solo en San Miguel, sino también en diversas localidades de la provincia.

Afectaciones severas en la región

En el sur de Tucumán, numerosas familias fueron evacuadas debido al desbordamiento del Río Chirimayo. La situación provocó el descalce del puente principal en Alpachiri y el cierre de la ruta nacional 65, mientras que en Santa Rosa de Aguilares, varias personas quedaron atrapadas en sus hogares por la inundación.

Respuesta de las autoridades

La Dirección Provincial de Vialidad informó sobre el corte de tránsito en la ruta 307 debido a obstrucciones causadas por deslizamientos de tierra. Asimismo, en Aguilares, una fábrica local se inundó completamente, dejando a la comunidad en una situación crítica.

El impacto del temporal ha llevado a diversas reprogramaciones de eventos en la región, como la presentación de la banda Tan Biónica, que debió ser pospuesta ante la emergencia climática. La situación continúa siendo monitoreada por las autoridades y se espera una respuesta rápida para asistir a quienes sufrieron las consecuencias de este marcado fenómeno meteorológico.