Trump lanza advertencia a Irán: ‘Destruiré su infraestructura si no reabren el estrecho de Ormuz’

El expresidente de EE.UU. reitera sus advertencias a Irán, elevando la presión sobre el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el tránsito de petróleo a nivel mundial.

Donald Trump ha reiterado su amenaza de destruir infraestructura civil en Irán, incluyendo puentes y centrales eléctricas, si el país no reabre el crucial estrecho de Ormuz antes de la fecha límite impuesta por él para este martes.

Advertencias de Trump y el Futuro del Estrecho de Ormuz

En una publicación cargada de insultos hecha en su red social Truth Social, Trump advirtió que el martes maraca «el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente» en Irán. El expresidente enfatizó que Irán enfrentará graves consecuencias si no permite la navegación por el estrecho, que es responsable de aproximadamente el 20% del petróleo crudo que se mueve globalmente.

Creciente Tensión en la Región

Desde hace semanas, Irán ha restringido el tránsito por esta vía marítima, alimentando tensiones que se han intensificado en el contexto del conflicto entre EE.UU., Israel e Irán. La restricción de acceso se ha convertido en un foco de preocupación internacional.

Irán y la Posibilidad de Compensación

Las autoridades iraníes han dejado entrever que están dispuestas a reabrir el estrecho, pero solo si se compensa económicamente por los daños sufridos durante el conflicto. Mahdi Tabatabaei, asesor del presidente iraní, Masoud Pezeshkian, mencionó que el tránsito de buques volverá a la normalidad una vez que se repare económicamente el daño causado.

En declaraciones a distintos medios, Trump dijo que ve un “buen chance” para negociar un acuerdo, pero advirtió que “destruiría todo” si no se materializa. El ultimátum fue claramente establecido: «Martes, 8:00 PM, hora del este». Mientras tanto, el gobierno de Omán ha estado en contacto con Irán para discutir formas de garantizar que el tráfico marítimo fluya de manera segura.

Las Nuevas Regulaciones y la Instalación de Peajes

Un nuevo proyecto de ley presentado en el Parlamento iraní establecería tasas para las embarcaciones que crucen el estrecho como forma de compensación por los daños. Tabatabaei explicó que el estrecho de Ormuz se abrirá solo a las embarcaciones que cumplan con las nuevas normativas. Este enfoque refleja una postura más restrictiva de Teherán hacia las naves extranjeras, especialmente las estadounidenses.

Un alto funcionario iraní incluso insinuó que Trump había logrado provocar un «cambio de régimen» en la dinámica marítima de la región, afirmando que el estrecho se cerrará para quienes no respeten las nuevas leyes iraníes.

Situación Actual de la Navegación y Ataques en el Estrecho

A pesar de las advertencias de abrir el estrecho, las operaciones de navegación continúan viéndose comprometidas. Las embarcaciones que intentan cruzar el estrecho de Ormuz se arriesgan a ser atacadas. Recientemente, un portacontenedores de los Emiratos Árabes Unidos reportó haber recibido disparos en el puerto de Khor Fakkan, lo que resalta los riesgos asociados con la navegación en esta área.

Hasta ahora, más de 2,000 barcos están varados en la región debido a la creciente inseguridad. Las autoridades también están enfrentando una ola de críticas a nivel internacional por las amenazas lanzadas por Trump, que podrían afectar a la población civil iraní en caso de materializarse.

Reacciones Internacionales y el Aumento de Precios de Combustibles

Organizaciones de derechos humanos han condenado las declaraciones del exmandatario estadounidense, advirtiendo que los civiles serían los más afectados si se ejecutan ataques contra infraestructura civil. Estos hechos han repercutido en el aumento de precios internacionales del petróleo, superando los 100 dólares por barril debido al cierre del estrecho de Ormuz, una vía crucial para el comercio global.