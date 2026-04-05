Desentrañando el Artificio Estadístico

Las cifras recientes que indican una caída de la pobreza al 28,2% en el segundo semestre de 2025 en Argentina generan controversia. Muchos especialistas sostienen que estos números no reflejan la realidad, sino que son un artificio provocado por métodos estadísticos cuestionables.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se basa en datos antiguos, específicamente en los patrones de consumo de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2004/2005, lo que limita su capacidad para captar la inflación actual. Esto, a su vez, da una visión distorsionada sobre el poder adquisitivo real de los argentinos.

Desactualización del IPC: Un Problema Crítico

En Buenos Aires, la metodología que actualiza el IPC se realizó en 2022 y se fundamentó en datos de 2017 a 2018, un periodo en el que las tarifas eran considerablemente más bajas. Actualmente, los aumentos en este rubro son muy significativos, sobre todo bajo el gobierno actual, donde el transporte público ha experimentado un incremento del 640% desde que comenzó el mandato de Milei.

Impacto de la Metodología—La Opinión de los Expertos

Martín González Rozada, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, plantea una inquietante pregunta: ¿qué pasaría si el Indec hubiera actualizado sus datos? Si lo hubiera hecho, la inflación de 2024 no habría sido del 117,8%, sino del 133,6%, 15,8 puntos porcentuales más. Esta tendencia de discrepancias se ha hecho aún más marcada para 2025, superando las 20 puntos.

Un Análisis Profundo del “Artificio Estadístico”

La metodología actual se basa en una canasta de consumo que refleja hábitos de hace más de dos décadas, cuando el país sufría las consecuencias de la crisis de 2001. Esta canasta está desactualizada y, al permanecer fija, no captura adecuadamente los bienes y servicios que los hogares consumen hoy, lo que distorsiona la representación de la pobreza.

Las estadísticas oficiales reflejan una baja en la pobreza solo a través de subestimaciones. En realidad, no hay un descenso genuino en la pobreza. En un contexto donde el empleo y la distribución se deterioran, cualquier mejora numérica es un espejismo, influenciada por transferencias temporales que no resuelven problemas estructurales.

Estrategias Comunes para Manipular las Estadísticas de Pobreza

Existen prácticas recurrentes en la manipulación de datos, como la alteración de encuestas y mediciones de precios, buscando presentar una imagen más positiva. Esto incluye ajustar la periodicidad de las mediciones para coincidir con momentos en los que ingresan mayores recursos, como aguinaldos.

En términos claros, con la situación actual de la economía, no se puede esperar una reducción real de la pobreza. La recesión ha tenido un grave impacto en salarios y pensiones, con caídas reales del promedio de un 9,3% y cifras aún más preocupantes para ingresos mínimos. La concentración de riqueza en los segmentos más altos sigue rompiendo récords, evidenciando una creciente desigualdad hacia el futuro.

Estas cifras, lejos de ser una solución, son un nuevo capítulo de la manipulación estadística del gobierno actual, que intenta presentar un panorama de mejoras que no se ajusta a la realidad de muchos argentinos.