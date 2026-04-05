Australia en Vivo: Moira Deeming lidera la boleta Liberal en Victoria; Chris Bowen pide la reapertura de Hormuz

Moira Deeming Regains Influence: A Bold Move in Victoria’s Political Landscape

La renacida política Moira Deeming ha logrado una notable vuelta a la escena política de Victoria, capturando atención y apoyo tras una intensa disputa interna en su partido.

Un Camino Hacia el Liderazgo

Deeming, quien pasó por una difícil exclusión de su partido, ahora ha conseguido el respaldo para encabezar la boleta de la Cámara Alta de Victoria en la Región Metropolitana Oeste. Esto se dio después de que los otros candidatos se retiraran de la contienda.

Una Candidatura Controvertida

Antes de este giro, Deeming había renunciado a su candidatura al ser eclipsada por Dinesh Gourisetty, un empresario y líder de la comunidad india, quien contaba con el apoyo del ala moderada. Sin embargo, Gourisetty tuvo que dar un paso atrás tras revelarse que había dado una referencia de carácter a un delincuente condenado por abuso sexual infantil, lo que desató una nueva competencia de preselección.

Desafío y Gratitud

Al quedar como la única nominada elegible, Deeming aprovechó la oportunidad para agradecer a sus seguidores, incluyendo al líder del partido, Jess Wilson. Con un enfoque claro en las elecciones de noviembre, Deeming promete destacar lo que considera una “traición despiadada del laborismo hacia las familias trabajadoras”.

Compromiso con el Futuro de Victoria