Córdoba acumula 8 días sin clases en un mes: Familias por la Educación pide declarar la educación como servicio esencial

En Córdoba, el ciclo lectivo se ve gravemente afectado por paros docentes y feriados, acumulando ya ocho días sin clases en poco más de un mes. La Asociación Civil Familias por la Educación insta a declarar la educación como un servicio esencial para proteger el calendario escolar.

Soledad Cabral, presidenta de la asociación, reconoció en Es por Acá (Punto a Punto Radio) que el reclamo por mejoras salariales es perfectamente válido. Sin embargo, enfatizó que estos paros recurrentes deterioran la calidad educativa y aumentan la desigualdad entre los estudiantes.

Docentes en Lucha: Un Nuevo Paro en Marcha

La situación se complica aún más. La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) rechazó la tercera propuesta de aumento salarial presentada por el gobierno de Martín Llaryora, convocando a un nuevo paro de 72 horas para el 8, 9 y 10 de abril.

Un Derecho Innegociable: La Presencialidad

Cabral subrayó la importancia de mantener las aulas abiertas, indicando: «El salario es necesario, pero la presencialidad es innegociable.» La educación no solo debe ser prioritaria, sino que la continuidad del aprendizaje es fundamental para todos los estudiantes, especialmente los más vulnerables.

A pesar de que el salario docente requiere ajustes, la asociación alertó que el sistema de paros no ha resuelto los problemas estructurales en los últimos 15 años. Cabral enfatizó que la educación no debe sacrificarse en el proceso de reivindicaciones laborales.

El Impacto de un Mes Sin Clases

En marzo, los docentes realizaron al menos cuatro días de paro, más los feriados del 23 y 24, lo que dejó solo 17 días efectivos de clases en comparación con 23 hábiles. Los paros continuarán aún más, sumando otros feriados y problemas logísticos que complican la actividad escolar.

Cabral añadió que esta interrupción afecta desproporcionadamente a la educación pública, mientras que las instituciones privadas suelen seguir adelante sin mayores inconvenientes. Esta brecha se hace más evidente cuando se compara con los niveles de acceso a tecnología durante la pandemia, donde las desigualdades se acentúan.

Propuesta de Servicio Esencial: Una Solución Vital

La presidenta de la asociación aboga por la declaración de la educación como servicio esencial, lo que aseguraría que las escuelas permanezcan abiertas y operativas. Actualmente, la legislación solo considera esenciales a los servicios de salud, energía y agua.

A pesar de que hubo intentos por parte del gobierno nacional de incluir la educación en esta categoría, estos han fracasado. Cabral hizo un llamado a ambos lados del conflicto para que busquen puntos de acuerdo: «La interrupción de clases afecta no solo a la educación, sino al futuro de los jóvenes en nuestro país.»