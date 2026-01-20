El 19 de enero trae una emocionante confirmación para los amantes del fútbol: la Televisión Pública y Radio Nacional estarán al aire para transmitir todos los partidos del Mundial 2026, reafirmando su compromiso con la selección argentina.

Conflictos y Retuits: El Debate en el Gobierno

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acompañado por un retuit del presidente Javier Milei, compartió una captura de un artículo antiguo que afirmaba que el gobierno no invertiría en los derechos de transmisión del Mundial. Este artículo fue publicado en agosto y había generado gran repercusión en el ámbito de los medios.

Un Paso Atras en el Tiempo

En su publicación más reciente, Adorni ignora un detalle fundamental: la fecha de la noticia original. Con un simple “fin”, parece que la información proporcionada por el medio se distorsiona, dando a entender que se trata de un rumor reciente.

La Importancia de la Información Veraz

Esta situación pone de manifiesto la importancia del periodismo crítico y su rol en la democracia. Los intentos de descalificación hacia medios como PERFIL revelan una tendencia preocupante hacia la desinformación.

Un Papel Fundamental en la Cobertura Deportiva

La confirmación de la transmisión de los partidos del Mundial se contrapone a las afirmaciones de que la «motosierra» habría alcanzado a los eventos deportivos. La transmisión del Mundial es crucial para millones de argentinos que anhelan seguir a su selección.

Desenmascarando la Desinformación

Los intentos de Adorni y Milei de desprestigiar a medios como PERFIL se evidencian en una narrativa recortada de la realidad. La creación de «fake news» es un método común entre quienes buscan manipular la información con intereses políticos.

Compromiso con la Verdad

Los periodistas de PERFIL se han comprometido a combatir la desinformación, y este compromiso resuena entre aquellos que eligen informarse a través de nosotros. Nuestros lectores reconocen la necesidad de una prensa libre y responsable.